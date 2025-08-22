«Готовиться надо не к миру, а к 500-700 ударам в сутки» — Ярославский

Если не будет мира, РФ снова попытается «положить» украинскую энергосистему, прогнозирует командир подразделения 57-й ОМБр Денис Ярославский.

В интервью МГ «Объектив» он рассказал, как искусственный интеллект учат руководить боем, чего не видят в небе харьковчане и почему власти следует вкладываться не в восстановление после «прилетов». Это вторая часть нашего разговора. Читать первую.

«Нельзя так расслабляться в ожидании того, что может не случиться»

— К чему следует готовиться украинцам вообще и харьковчанам в частности этой осенью и зимой? Я была бы благодарна за честный совет.

– Все сейчас живут надеждой на мир. Летит из каждого чайника, что вот-вот договорятся. Все нормальные люди, в том числе и военные, также на это надеются. Мы понимаем, что войну нужно завершать. Но самое страшное, это когда ты ожидаешь мира и расслабляешься, мол, этой зимой точно будем встречать Новый Год без стрельб. И это самое ужасное. Нельзя так расслабляться в ожидании того, что может не произойти. В стандартном раскладе, я не говорю о плохом варианте, который мы просчитывали, эта ситуация с переговорами ни к чему не приведет. Потому что Путин скажет, что нужно отказаться от территории. Зеленский, что невозможно. Статья 111, если он что-то подпишет, то будет арестован за государственную измену. То есть Путин не пойдет на это. И Зеленский на это не пойдет. Поэтому я считаю, что может ничего не произойти. Тогда мы должны готовиться к стандартному варианту развития событий. Все города зимой будут атакованы ракетами и «шахедами», энергетическая инфраструктура будет развалена, потому что 500-700 ударов в сутки не выдержат никакие средства ПВО, и зима, будем надеяться, пройдет не такая морозная, а нормальная, как в прошлом году. Это реальность.

Когда «Молнии» залетают в Харьков – это не нормально

— Обращались ли к вам руководители украинских городов, чтобы перенять ваш опыт войны с дронами?

– Я общаюсь с мэром Харькова, с Игорем Тереховым. Мы стараемся ему объяснить постоянно, что когда «Молнии» залетают в город, это ненормально. Но большинство глав городов об этом особо не думают. Они по классике. Им нужно, чтобы город был чист, красив и т.д. А военная тематика – это военные. К сожалению, здесь мы сталкиваемся с этим недопонимаем.

– Что Харькову мешает купить антидроновые БпЛА? Смогут ли они защищать город?

– Нам нужно, чтобы глава ХОВА и город Харьков больше уделяли этому внимание и больше давали финансирование именно на системы защиты. А, к сожалению, мы видим, что в Харькове больше идет финансирование на второстепенные вещи и ремонты того, что разрушили дроны. Вместо того чтобы не допустить разрушения зданий, они работают на ремонт. Я понимаю, что ремонты – это выгоднее, поэтому строят мосты какие-то ненужные, школы в Старом Салтове, которые опять же разбивают КАБами. Административное здание мэрии в Изюме. Мы освобождали Изюм в 2022-м, админздание было сгоревшим. Затем туда 130 млн потратили, восстановили, а снова россияне развалили его. Ну что израсходовали 130 млн? То есть строят какие-то непонятные объекты. Хотя они должны просто приоритет расставлять.

<br />

«Тепловизоры в дронах – это уже давняя история»

– Над Киевом сбили несколько беспилотников «Гербера» с камерами на подвесе, с CRPA антенной и с радио модемом, намекающим на наличие рядом радиоретранслятора. То есть, россияне получают во время атаки видео в реальном времени, что позволяет им корректировать удары с максимальной точностью. Как помешать дронам с радиомодемом?

– Эволюция средств радиоэлектронной борьбы идет семимильными шагами. Сегодня мы имеем возможность перехватывать их сигналы, не на оптоволокне, там все сложнее, потому что там не идет радиосигнал, а все другие залетающие дроны. Мы сейчас имеем возможность смотреть, что видят их операторы, устанавливать, где они находятся, — координаты, высоту, направление и т.д., и работать. Мы можем глушить их сигналы, они могут глушить наши сигналы, это происходит постоянно. Мы должны понять, что, например, тот же Харьков, если мы сейчас включим РЛС, которую мы используем, то над городом почти постоянно летают вражеские дроны для разведки. И вот они там как у себя дома, у них нормальная оптика, они видят передвижения, цели, скопления, куда носят удары, координируют, те же «шахеды», разведку проводят. Наши города все постоянно в опасности. Просто обычные люди этого не видят.

– Я читала, что россияне начали использовать дроны с тепловизорами и на искусственном интернете. Насколько это опасная штука для поражения ТЭЦ, жилых домов? И как скоро эти дроны пойдут на города?

— Все используют дроны с тепловыми, с ночными средствами наблюдения. Это в основном на линии боевого столкновения, потому что это разведывательные дроны. На линии фронта они сменили ход войны, потому что боевое пространство днем ​​– это все визуал оператора. Оператор все время в мониторе, кое-что увидел, тогда уже все координирует. Условно днем ​​в зеленке трудно заметить какое-нибудь передвижение пехоты. Ночью, в основном в холодное время, уже проще, благодаря тепловизору наблюдаешь в другом цветовом диапазоне передвигающиеся цели. Это изменило ситуацию настолько, что штурмы ночью почти не проходят. Все пытаются штурмовать днем. По городам да, используют. Это такая уж развитая история.

– FPV-дроны уже долетали в Харьков. Как противостоять дронам на оптоволокне, если их массово начнут запускать на город?

— FPV-дроны на оптоволокне в Купянск летают, в Волчанск. Дроны на оптоволокне – это 15-20 км. Я не видел, чтобы они долетали до нашей кольцевой. Не в оптоволокне вопрос, не нужно его бояться, его на линии боевого столкновения используют. Батарейки не хватит (до Харькова долететь – прим. ред.). Да и катушка оптоволокна большая, чтобы дрон долетел. И чем больше катушка, тем меньше боевая нагрузка – это физика. А вот использовать FPV-дроны как средства террора, в глубоком тылу, могут. Потому что их могут собирать группы диверсантов, условно «ихние» в Харькове, и оставлять где-то на какой-то стройке. Они оттуда могут тоже вылетать по мобильной связи. Это проблема.

Мощного улучшения с антидроновыми сетками на дорогах не произошло

— Антидроновые сетки могут помочь?

– Ну, антидроновыми сетками можно блок-пост затянуть. Как вы себе представляете, затянуть Харьков антидроновыми сетками? Купол? И даже если затянуть Харьков, те, кто живет внутри этого купола, что-то смастерят, оно влетит, куда-то ударит.

— Если говорить о дорогах, ведущих в Харьков по военным направлениям, их следует укрывать антидроновыми сетками?

– Вообще стоит даже массово их выпускать. Мы используем антидроновые сетки на Покровском направлении много. Это действительно там немного помогает, но это должно быть массово. Все дороги, которые на линии боя, логистичные, все должны быть в антидроновых сетках. Это уже реалии.

– Если оценить харьковские дороги на Казачку, на Волчанск, на Великий Бурлук, насколько они закрыты антидроновыми сетками от российских БПЛА? Потому что Глава ХОВА Синегубов информировал, что у нас в этом направлении произошло мощное улучшение.

– Ничего там толком не закрыто. Возможно, что-то закрытое, но я там постоянно езжу по всем линиям фронта. Мощного улучшения не произошло.

Россияне просачиваются на фронте из-за нехватки людей в ВСУ

— В Харьковской области россияне активизировались на четырех направлениях: у реки Волчья, Липцев, есть давление в направлении Великого Бурлука, Боровой и, конечно, Купянска. Где россияне несут самую большую угрозу для наших защитников?

– Они небольшими группами, не больше взвода, рты, пытаются просочиться. Это постоянная история, они и в Купянск забегали. У нас между ОСПшками, к сожалению, есть дистанции, где не хватает личного состава и, условно, возможен километр дистанции. Вот они эту брешь находят и проникают. В Волчанске они уже на этом берегу, на нашем, форсанули реку, там мы постоянно выбиваем их. Людей не хватает, мы не можем просто взять людьми, перекрыть всю линию боевого столкновения.

— Как можно помешать проникновению россиян, несмотря на нехватку людей?

– Это надо перекрывать дистанционными системами, над этим работают. Следует, чтобы камеры на дронах в режиме карусели с искусственным интеллектом постоянно летали по всему периметру линии фронта и видели любое передвижение. Затем давали оповещения и даже без участия людей в дальнейшем на это должны были бы среагировать вылетающие на уничтожение БпЛА. Мы над этим работаем, уже сегодня мы учим искусственный интеллект, как прошел бой, моделируем, как он поступил бы в отдании приказов. И я считаю, что в ближайшее время мы увидим полностью проведённый на каком-то участке фронта бой под корректировкой искусственного интеллекта.