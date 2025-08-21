Операция «Паутина» сделала киллеров безработными – Ярославский

Чем эффективно можно бороться с «шахедами», почему наркокартели делают ставку на дроны, а не снайперов, в чем украинцы проигрывают россиянам в войне дронов, в интервью МГ «Объектив» рассказал Денис Ярославский, командир подразделения 57-й ОМБр.

Легкомоторные самолеты могут эффективно сбивать «шахеды»

— Чем отличаются дроны, которыми россияне атакуют на фронте, от дронов, которыми уничтожают мирные города и села?

— Дронов много типов. От FPV, которые используют подразделения на поле боя, до таких БпЛА, как «герани», которые, как мы видим, и на реактивных двигателях, которые они сейчас проектируют и уже тестируют. И не нужно себя тоже радовать иллюзиями, что такие дроны не будут запускать массово – конечно, будут. Такие дроны будут летать на скорости 550 км, высоте 4 км, и они не смогут быть поражены нашими обычными средствами ПВО. Мы должны эволюционировать в соответствии с происходящим.

– Как именно?

– Я вот недавно увидел некоторые видео поражения «шахедов» малой авиацией. И я помню, что еще в 2023-м — начале 2024-го, когда мы поднимали тему, как защищать города, тогда нам говорили наши партнеры: используйте малую авиацию с установленными условными пулеметами на борту, она догоняет «шахеды» и сбивает их. Да, мы будем видеть воздушные бои, когда малая авиация вылетает навстречу «шахедам», но это эффективный способ поражения. Я не понимаю, почему он сейчас не используется. Мне недавно показали один борт, который нам вообще подарили партнеры, и он может сбивать «шахеды». И я спрашиваю, чего его не используете. А потому что ПВО-шники говорят, это ведь целая история: где будем керосин брать, чтобы его заправлять. Понимаете, до какой банальной тупости доходят иногда ответы.

– Мобильные огневые группы – уже не панацея от «шахедов»?

– Если мы оставим все так, как есть, просто мобильные огневые группы не будут действовать. Их и убирать нельзя, потому что тогда россияне снизят высоту полета и будут летать, условно, на высоте до 2 км. Но мы должны доукомплектовать, это должна быть целая экосистема защиты воздушного пространства. Я считаю, что мы сейчас должны разработать маленькие реактивные ракеты, такие, как советская «стрела», просто модернизировать их и все. Мы должны работать сейчас на опережение.

Рои дронов могут появиться через полгода

— Русские запускают по промышленным предприятиям и жилым домам рои дронов. Как можно противостоять этому? Если идет рой, насколько будет эффективен тот же легкомоторный самолет?

– Немного не так. Роев дронов еще нет ни у нас, ни у россиян, ни у западных партнеров. Есть сейчас массовое использование дронов, но там еще задействованы операторы. Но мы сейчас над созданием роев работаем. Что такое рой дронов? Если мы говорим о линии боевого столкновения, то 50 или 100 FPV, заряженные боевой частью, искусственный интеллект поднимает их в воздух, они улетают в сторону противника в спящем режиме. После того как БпЛА пролетают какой-то рубеж, где мы уже видим, что наших военных нет, их активируют. И дальше в них включается каталог целей, заранее запрограммированный искусственным интеллектом. И дроны поражают все, что видят, от пехотинца до техники, выбирая даже приоритетные цели. Это и есть рой дронов. Над этим сейчас все работают, и еще никто успеха не добился. Но я считаю, что еще полгода – и будут рои дронов летать.

– Как происходит координация между большими дронами?

— Взлетает материнский дрон с ретранслятором, который координирует маленькие дроны те же — как FPV или крылья. Материнский дрон направляет всех, они пошли на поражение. Третья ситуация – это рой дронов-«шахедов». Это другая история. «Шахеды» сейчас работают по следующему сценарию: все вылетают, заходят на боевой круг, а оттуда уже идут на атаку цели. Это тоже не рой, а просто плановая массированная атака. Но когда мы дойдем до роев дронов с искусственным интеллектом – это уже проблема.

Операция «Паутина» сделала снайперов ненужными

– В чем именно заключается проблема роя дронов с искусственным интеллектом?

— Вообще операция «Паутина», которую мы использовали по аэродрому россиян в глубоком тылу, открыла ящик Пандоры. И сейчас все наркокартели, криминальные группировки, не только военные, начинают работать над этим дешевым средством поражения противника.

– Почему? Из-за цены?

— FPV-дрон – это средство поражения, которое можно смастерить в любой стране. Из подручных средств, с каким-нибудь моторчиком, понимая технологию сборки, ты можешь раму напечатать на 3D-принтере. Сейчас технологии позволяют нам быть где угодно, а управлять дроном в Волчанске, Купянске или вообще в США. Вы можете просто подключиться к системе обычной мобильной связи где-нибудь на Уолл-стрит и запустить дрон, который перед этим лежал несколько недель на крыше автозаправки, просто ждал своей цели. Солнечная батарейка не дает аккумулятору сесть, а камера на той же автозаправке считывает номера машины. И вот ваш автомобиль едет, дрон зафиксировал его номер – автоматически взлетел и выполнил подрыв. Все. Не надо даже снайперу лежать на крыше заправки. Операция «Паутина» показала, что система безопасности в мире изменилась. Все протоколы должны быть переписаны. Потому что заказное убийство сейчас можно организовать без снайпера.

Подразделением российских разработчиков БпЛА руководит глава «Роскосмоса»

– Если вернуться к обороне города от дронов, кто должен заниматься нею?

– У нас есть подразделения, которые этим успешно занимаются. Но я считаю, что все они должны быть в ногу с эволюцией технологий. Россияне сейчас сделали очень мощное подразделение «Рубикон». Он основан даже не на военной тактике. Там большинство – гражданские, получившие боевой опыт, они тестируют все новейшие разработки БпЛА. Туда подключился непосредственно Дмитрий Рогозин, глава «Росмоса». «Рубикон» – это серьезная история. Они действительно очень боевые и где не появляются на фронте, у нас очень большие проблемы. Мы должны сделать альтернативу «Рубикону». К примеру, какие-то подразделения, которые будут заниматься обработкой всех новых технологий. Сотрудничать с корпорациями, разрабатывающими БпЛА. Тестировать и раздавать на войска. У «Рубикона» сегодня нет общевойскового подчинения. Это такой разрастающийся организм, который скоро приблизится к корпусу. Это очень серьезная проблема. Все, кто на фронте, это понимают. Мы должны создавать что-нибудь такое, даже лучшее. И в средствах ПВО, которыми оборонят города, такие же будут подразделения. Которые не просто гоняются за тем, что придумали россияне, чтобы мы работали на догонялки. А на опережение работать технологично. Только технологии нас сейчас могут спасти.

– Это не могут быть дела только военных. Вы сами привели пример с Рогозином…

— Это военизированное подразделение, но оно из людей, которые раньше не были военными. Как «Хартия», зародившаяся из гражданских. Как 3-я штурмовая, где также большинство были гражданские. Тот же Мадяр и его беспилотные системы. У нас сегодня все, кто пришел не из военной структуры, более эффективны, чем классические военные. Меня когда-то один полковник спросил: «У вас есть военное образование?». Я хотел ему ответить: «Ваше военное образование может быть в учебниках по истории». У нас сегодня самые эффективные подразделения – те, кто не имел военного образования. Это факт, подтвержденный войной. А образование военных университетов, которому мы привыкли учиться по учебникам, уже не работает. Война пятого поколения совсем другая. И эта проблема не только у нас. Генералы НАТО также оценивают все по старой войне.

Это первая часть текстовой версии интервью Дениса Ярославского. Во второй части завтра, 22 августа, читайте о том, что грозит Харькову и остальным украинским городам и селам этой осенью, и что необходимо сделать, чтобы защитить мирных жителей от атак БпЛА.