День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
Фото: ХГС
Массовое празднование Дня Харькова, Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины из соображений безопасности пройдет под землей.
Об этом сообщает КП «Харьковский метрополитен».
В праздничный период могут возникнуть временные ограничения в работе некоторых станций метро, отметили на предприятии.
Поэтому харьковчан призвали следить за объявлениями на станциях.
20 августа 2025 в 20:37
