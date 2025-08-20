Live
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро

Общество 20:37   20.08.2025
Оксана Якушко
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро Фото: ХГС

Массовое празднование Дня Харькова, Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины из соображений безопасности пройдет под землей. 

Об этом сообщает КП «Харьковский метрополитен».

В праздничный период могут возникнуть временные ограничения в работе некоторых станций метро, отметили на предприятии.

Поэтому харьковчан призвали следить за объявлениями на станциях.

Автор: Оксана Якушко
