День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро

Массовое празднование Дня Харькова, Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины из соображений безопасности пройдет под землей.

Об этом сообщает КП «Харьковский метрополитен».

В праздничный период могут возникнуть временные ограничения в работе некоторых станций метро, отметили на предприятии.

Поэтому харьковчан призвали следить за объявлениями на станциях.