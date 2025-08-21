Live
Концерты и спектакли пройдут в метро Харькова ко Дню города — программа

Культура 20:07   21.08.2025
Елена Нагорная
Концерты и спектакли пройдут в метро Харькова ко Дню города — программа Фото: Харьковский горсовет

Праздничные мероприятия по случаю Дня города проведут в метрополитене 22 и 23 августа.

В оба дня концерты будут проходить на станциях «Вокзальная», «Ярослава Мудрого», «Победа» и «Имени А.С. Масельского», сообщает пресс-служба городского совета.

Расписание на 22 августа:

1. «Вокзальная» — 17:00 — военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф»

2. «Ярослава Мудрого» — 17:00 — Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. М.В. Лысенко

3. «Победа» — 14:00 — Харьковский государственный академический театр кукол им. Афанасьева (спектакль «Принцессы бывают разные»)

4. «Имени А.С. Масельского» — 17:00 — коллективы Дворца детского и юношеского творчества «Исток»

Расписание на 23 августа:

1. «Вокзальная» — 15:00 — военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф»

2. «Ярослава Мудрого» — 15:00 — Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. М.В. Лысенко

3. «Победа» — 15:00 — Харьковский государственный академический театр кукол им. Афанасьева (спектакль «Ивасик Телесик»)

4. «Имени А.С. Масельского» — 15:00 — коллективы Дворца детского и юношеского творчества «Исток»

