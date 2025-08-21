Концерты и спектакли пройдут в метро Харькова ко Дню города — программа
Праздничные мероприятия по случаю Дня города проведут в метрополитене 22 и 23 августа.
В оба дня концерты будут проходить на станциях «Вокзальная», «Ярослава Мудрого», «Победа» и «Имени А.С. Масельского», сообщает пресс-служба городского совета.
Расписание на 22 августа:
1. «Вокзальная» — 17:00 — военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф»
2. «Ярослава Мудрого» — 17:00 — Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. М.В. Лысенко
3. «Победа» — 14:00 — Харьковский государственный академический театр кукол им. Афанасьева (спектакль «Принцессы бывают разные»)
4. «Имени А.С. Масельского» — 17:00 — коллективы Дворца детского и юношеского творчества «Исток»
Расписание на 23 августа:
1. «Вокзальная» — 15:00 — военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф»
2. «Ярослава Мудрого» — 15:00 — Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. М.В. Лысенко
3. «Победа» — 15:00 — Харьковский государственный академический театр кукол им. Афанасьева (спектакль «Ивасик Телесик»)
4. «Имени А.С. Масельского» — 15:00 — коллективы Дворца детского и юношеского творчества «Исток»
