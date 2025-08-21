Live
Ко Дню Харькова и Дню Независимости в центре пустят дополнительный троллейбус

Общество 16:24   21.08.2025
Виктория Яковенко
Ко Дню Харькова и Дню Независимости в центре пустят дополнительный троллейбус Фото: Харьковский горсовет

В центре Харькова к праздникам – Дню города и Дню Независимости Украины – усиливают работу общественного транспорта.

Как сообщили в Харьковском горсовете, на период праздничных и памятных дат курсирует временный троллейбус №17: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Сумская – площадь Конституции.

Напомним, массовое празднование Дня Харькова, Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины по соображениям безопасности пройдет в метро. Харьковчан призвали следить за объявлениями на станциях.

Читайте также: Введут ли в Харькове новые ограничения 23 и 24 августа – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
