Ко Дню Харькова и Дню Независимости в центре пустят дополнительный троллейбус
Фото: Харьковский горсовет
В центре Харькова к праздникам – Дню города и Дню Независимости Украины – усиливают работу общественного транспорта.
Как сообщили в Харьковском горсовете, на период праздничных и памятных дат курсирует временный троллейбус №17: разворотный круг «Центральный парк» – ул. Сумская – площадь Конституции.
Напомним, массовое празднование Дня Харькова, Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины по соображениям безопасности пройдет в метро. Харьковчан призвали следить за объявлениями на станциях.
- • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко