До Дня Харкова і Дня Незалежності в центрі пустять додатковий тролейбус

У центрі Харкова до свят – Дня міста та Дня Незалежності України – посилюють роботу громадського транспорту.

Як повідомили в Харківській міськраді, на період святкових та пам’ятних дат курсує тимчасовий тролейбус №17: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Сумська – майдан Конституції.

Нагадаємо, масове святкування Дня Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України із міркувань безпеки пройде у метро. Харків’ян закликали стежити за оголошеннями на станціях.