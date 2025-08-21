До Дня Харкова і Дня Незалежності в центрі пустять додатковий тролейбус
Фото: Харківська міськрада
У центрі Харкова до свят – Дня міста та Дня Незалежності України – посилюють роботу громадського транспорту.
Як повідомили в Харківській міськраді, на період святкових та пам’ятних дат курсує тимчасовий тролейбус №17: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Сумська – майдан Конституції.
Нагадаємо, масове святкування Дня Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України із міркувань безпеки пройде у метро. Харків’ян закликали стежити за оголошеннями на станціях.
