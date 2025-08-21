Live
До Дня Харкова і Дня Незалежності в центрі пустять додатковий тролейбус

Суспільство 16:24   21.08.2025
Вікторія Яковенко
До Дня Харкова і Дня Незалежності в центрі пустять додатковий тролейбус Фото: Харківська міськрада

У центрі Харкова до свят – Дня міста та Дня Незалежності України – посилюють роботу громадського транспорту.

Як повідомили в Харківській міськраді, на період святкових та пам’ятних дат курсує тимчасовий тролейбус №17: розворотне коло «Центральний парк» – вул. Сумська – майдан Конституції.

Нагадаємо, масове святкування Дня Харкова, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України із міркувань безпеки пройде у метро. Харків’ян закликали стежити за оголошеннями на станціях.

Читайте також: Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов

Новини за темою:

20:37
День Харкова і День Незалежності України містяни святкуватимуть у метро
13:11
Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов

