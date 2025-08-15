Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов

Суспільство 13:11   15.08.2025
Вікторія Яковенко
Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

У місті не планують запроваджувати додаткові безпекові заходи на свята — День Харкова, День Державного Прапора та День Незалежності.

Це питання розглянули на Раді оборони Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Щодо найближчих державних свят – додаткові безпекові заходи не вводимо, діятимуть старі обмеження. Правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі», – зазначив Синєгубов.

Він закликав харків’ян в ці дні уникати великого скупчення людей.

«Пам’ятайте про заходи безпеки, обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги», – додав голова ХОВА.

Крім цього, на Раді ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади. Це зробили через безпекову ситуацію.

«На сьогодні там залишається дві родини і загалом п’ять дітей віком від 5 до 12 років.  Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині змінили тривалість комендантської години

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
15.08.2025, 13:45
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов
Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов
15.08.2025, 13:11
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту
15.08.2025, 12:34
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
15.08.2025, 10:48
На Харківщині змінили тривалість комендантської години
На Харківщині змінили тривалість комендантської години
15.08.2025, 11:48

Новини за темою:

09:39
Деколонізатори: дату Дня Харкова можна обговорити на громадських слуханнях
09:20
Красноград переніс день міста, “Харків, твоя черга” – деколонізатори
18:56
Мери 5 міст різних країн привітали харків’ян з Днем міста і Незалежності
17:43
Чи змінять у Харкові дату Дня міста та герб: позиція Терехова
13:11
«Зоряне небо», фонтан і гімн у центрі: як харків’яни відзначили День міста

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті не планують запроваджувати додаткові безпекові заходи на свята — День Харкова, День Державного Прапора та День Незалежності.".