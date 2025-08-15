Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов
У місті не планують запроваджувати додаткові безпекові заходи на свята — День Харкова, День Державного Прапора та День Незалежності.
Це питання розглянули на Раді оборони Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Щодо найближчих державних свят – додаткові безпекові заходи не вводимо, діятимуть старі обмеження. Правоохоронці працюватимуть, як і в попередні роки, у посиленому режимі», – зазначив Синєгубов.
Він закликав харків’ян в ці дні уникати великого скупчення людей.
«Пам’ятайте про заходи безпеки, обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги», – додав голова ХОВА.
Крім цього, на Раді ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми із села Одноробівка Золочівської громади. Це зробили через безпекову ситуацію.
«На сьогодні там залишається дві родини і загалом п’ять дітей віком від 5 до 12 років. Усі вони отримають необхідну допомогу для переїзду в безпечніше місце», – зазначив Синєгубов.
