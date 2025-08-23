Live
«Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста 📹

Репортаж 09:16   23.08.2025
Вікторія Яковенко
23 серпня у Харкові відзначають День міста. Харків’ян привітав мер Ігор Терехов.

«Ми з вами вміємо радіти простим речам і будуємо плани на майбутнє, навіть тоді, коли наше місто щодня знаходиться під ударами ворога. Разом ми чуємо сирени, живемо під вибухами, але ніколи – чужою волею. Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія і одна боротьба. Наші воїни тримають фронт, а ми – закриваємо тил. Вони захищають наш дім, а ми – підтримуємо їх і дбаємо про те, щоб цей дім залишався надійним і готовим гідно зустріти своїх героїв. Озирніться навколо: нас понад мільйон триста тисяч – діти, молодь, ветерани, переселенці, лікарі, вчителі, рятувальники, волонтери, комунальники, підприємці. Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна, бо наша віра в Україну – непохитна. Зі святом тебе, Харкове! Слава тобі! Слава харків’янам! Слава Україні!», – написав міський голова у телеграмі.

Відео: Ігор Терехов

Нагадаємо, День Харкова відзначатимуть у метро. Міська рада опублікувала анонс подій на 23 серпня. На «Вокзальній» виступатиме військовий оркестр 5 Слобожанської бригади «Скіф». На «Ярослава Мудрого» – колектив ХНАТОБу. На станції «Перемога» буде вистава театру ляльок – «Івасик-Телесик». А на «Масельського» – програма від Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок». Загалом на Харківщині з нагоди Дня Державного прапора України, Дня Незалежності та Дня Харкова відбудеться понад 60 заходів, відзначили в ГУ Нацполіції регіону. Додаткових обмежень для громадян не буде: комендантська година з 00:00 ночі до 05:00. Метро працюватиме до 22:00.

Читайте також: У свята харків’ян додатково оповіщатимуть про загрози – Терехов (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
