«Любовь к Харькову – безгранична» — Терехов поздравил жителей с Днем города 📹

23 августа в Харькове отмечают День города. Харьковчан поздравил мэр Игорь Терехов.

«Мы с вами умеем радоваться простым вещам и строим планы на будущее даже тогда, когда наш город ежедневно находится под ударами врага. Вместе мы слышим сирены, живем под взрывами, но никогда – чужой волей. Нас объединяет одна жизнь, одни обстоятельства, одна надежда и одна борьба. Наши воины держат фронт, а мы – закрываем тыл. Они защищают наш дом, а мы поддерживаем их и заботимся о том, чтобы этот дом оставался надежным и готовым достойно встретить своих героев. Оглянитесь вокруг: нас более миллиона трехсот тысяч – дети, молодежь, ветераны, переселенцы, врачи, учителя, спасатели, волонтеры, коммунальщики, предприниматели. Наш дух не сломить, потому что наша любовь к Харькову – безгранична, потому что наша вера в Украину – непреклонна. С праздником тебя, Харьков! Слава тебе! Слава харьковчанам! Слава Украине!», — написал мэр в Telegram.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, День Харькова отметят в метро. Городской совет опубликовал анонс событий на 23 августа. На «Вокзальной» выступит военный оркестр 5 Слобожанской бригады «Скиф». На «Ярославе Мудром» — коллектив ХНАТОБа. На станции «Победа» будет спектакль театра кукол – «Ивасик-Телесик». А на «Масельского» – программа от Дворца детского и юношеского творчества «Исток». Всего в Харьковской области по случаю Дня Государственного флага Украины, Дня Независимости и Дня Харькова состоится более 60 мероприятий, отметили в ГУ Нацполиции региона. Дополнительных ограничений для граждан не будет: комендантский час с 00:00 до 05:00. Метро будет работать до 22:00.