Будет удобный спуск и лежаки: обустраивают бесплатный пляж на Журавлевке 📷

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщают, что на Журавлевке продолжаются работы по благоустройству зоны отдыха.

Отмечается, что коммунальщики провели разравнивание пляжа, размытого водой. Сегодня туда завезли первые пять грузовиков свежего песка.

«Его равномерно распределят по территории, обустроив хороший и удобный спуск в воду. Потом на обновленный пляж добавят комфортные лежаки и зонты от солнца», — рассказали коммунальщики.

Они подчеркнули, что доступ на Журавлевский остров, пользование пляжем, лежаками будет бесплатным.

Напомним, СКП «Харьковзеленстрой» передали в постоянное пользование земельный участок для обустройства зоны отдыха населения. Речь идет о пляже «Акважур» на Журавловке. Об этом 4 мая сообщал ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на решение горсовета.

Отметим, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов ответил: планируют ли открывать купальный сезон в регионе в этом году? «Вопрос организации пляжей, отдыха людей на водных объектах примерно неделю назад рассматривался на заседании Региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решения о запрете принимаются районными военными администрациями. Насколько я знаю, такие решения приняты, что купание у нас не будет производиться», – сказал он. Однако, отметил Астахов, если предприниматели будут использовать прибрежные полосы для развлечений и отдыха – создадут спасательные посты.