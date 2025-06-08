Мужчину, прыгнувшего с лодки на водоеме в Харькове, ищут спасатели
Мужчина прыгнул с лодки и скрылся под водой на Журавлевке, сообщает Нацполиция.
Инцидент произошел 8 июня около 16:38 – охранник сообщил, что мужчина после прыжка в воду не выплыл на поверхность. На место происшествия выехали следователи, спасатели и медики.
Пока поисковые работы продолжаются. Полиция расследует несчастный случай. Также правоохранители пытаются установить личность потерпевшего.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: журавлевка, лодка, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 20:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина прыгнул с лодки и скрылся под водой на Журавлевке, сообщает Нацполиция.".