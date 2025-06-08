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Мужчину, прыгнувшего с лодки на водоеме в Харькове, ищут спасатели

Происшествия 20:37   08.06.2025
Оксана Якушко
Мужчину, прыгнувшего с лодки на водоеме в Харькове, ищут спасатели

Мужчина прыгнул с лодки и скрылся под водой на Журавлевке, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел 8 июня около 16:38 – охранник сообщил, что мужчина после прыжка в воду не выплыл на поверхность. На место происшествия выехали следователи, спасатели и медики.

Пока поисковые работы продолжаются. Полиция расследует несчастный случай. Также правоохранители пытаются установить личность потерпевшего.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 20:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина прыгнул с лодки и скрылся под водой на Журавлевке, сообщает Нацполиция.".