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Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState

Фронт 16:42   08.06.2025
Оксана Якушко
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState Фото: DeepState

Недавно россияне поднимали флаг в селе Кондрашовка Купянского района, сообщил DeepState.

Так враг пытался создать видимость контроля над селом.

«По информации находящихся там подразделений, враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов», — рассказали в DeepState.

Утром DeepState сообщили, что россияне оккупировали Локню Сумской области, а также продвинулись в Кондрашовке Купянского района и Яблоновке Донецкой области. DeepStateUA

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Автор: Оксана Якушко
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Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 16:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно россияне поднимали флаг в селе Кондрашовка Купянского района, сообщил DeepState.".