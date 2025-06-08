Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
Фото: DeepState
Недавно россияне поднимали флаг в селе Кондрашовка Купянского района, сообщил DeepState.
Так враг пытался создать видимость контроля над селом.
«По информации находящихся там подразделений, враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов», — рассказали в DeepState.
Утром DeepState сообщили, что россияне оккупировали Локню Сумской области, а также продвинулись в Кондрашовке Купянского района и Яблоновке Донецкой области. DeepStateUA
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, кондрашовка, Купянский район, окружение;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 16:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно россияне поднимали флаг в селе Кондрашовка Купянского района, сообщил DeepState.".