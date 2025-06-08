Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState

Недавно россияне поднимали флаг в селе Кондрашовка Купянского района, сообщил DeepState.

Так враг пытался создать видимость контроля над селом.

«По информации находящихся там подразделений, враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов», — рассказали в DeepState.

Утром DeepState сообщили, что россияне оккупировали Локню Сумской области, а также продвинулись в Кондрашовке Купянского района и Яблоновке Донецкой области. DeepStateUA