Продал в РФ семечки: купянского агрария будут судить за бизнес с оккупантами

Более 100 тонн подсолнечника продал аграрий из села Петровка Купянского района во время оккупации. Его будут судить за коллаборационизм, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, в 2022 году местный директор агропредприятия добровольно вел хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором.

«Аграрий установил контакт с представителями так называемой Налоговой службы Харьковской области, созданной оккупационной администрацией. Он убедил их в своей лояльности и уверял, что готов вести с Россией экономические отношения», — говорят в прокуратуре.

Мужчина подал заявление о взятии своего предприятия на «налоговый учет», после чего получил соответствующую «выписку из реестра юридических лиц». Это позволило взимать платежи с компании в бюджет РФ». В дальнейшем он получил разрешение на вывоз и продажу семян подсолнечника для переработки на заводах России. Привлекая подчиненных работников, аграрий организовал вывоз в Белгородскую область более 100 тонн подсолнечника, получив за это прибыль в российской валюте.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Салтовский районный суд. Мужчине инкриминируют коллаборационную деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

«Обвиняемый раскаялся в совершенном и активно способствовал раскрытию уголовного преступления», — добавили в прокуратуре.

Напомним, по материалам СБУ заочные подозрения получили еще две чиновницы из Купянска, которые помогали врагу организовывать пропагандистские мероприятия во время оккупации города.