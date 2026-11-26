Войска РФ прошли вперед возле села Петропавловка Купянского района Харьковской области, сообщают аналитики DeepState.

«⚔️ Враг продвинулся вблизи Петропавловки», — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, оккупанты продолжают наступление на Купянском направлении, пытаясь захватить город и ликвидировать плацдарм ВСУ. В то же время, продвижение малыми пехотными группами не позволяет противнику достичь поставленных целей, рассказал военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец. 25 ноября комбат мотопехотного батальона 43-й ОМБр ВСУ Роман Ковалев записал видеообращение к Путину из якобы «захваченного» Купянска-Узлового. Военный ответил на призыв российского диктатора «перейти на правильную сторону» и заявил, что уже давно сделал свой выбор.