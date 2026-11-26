Війська РФ пройшли вперед біля села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, повідомляють аналітики DeepState.

«⚔️ Ворог просунувся поблизу Петропавлівки», — йдеться у повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, окупанти продовжують наступ на Куп’янському напрямку, намагаючись захопити місто та ліквідувати плацдарм ЗСУ. Водночас просування малими піхотними групами не дозволяє противникові досягти поставленої мети, розповів військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець. 25 листопада комбат мотопіхотного батальйону 43-й ОМБр ЗСУ Роман Ковальов записав відеозвернення до Путіна з нібито «захопленого» Куп’янська-Вузлового. Військовий відповів на заклик російського диктатора «перейти на правильний бік» і заявив, що вже давно зробив свій вибір.