Live

У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW

Фронт 07:59   16.05.2026
Олена Нагорна
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW

У зведенні за 15 травня американський Інститут вивчення війни прокоментував заяви російського військового блогера та ще одного джерела, що війська РФ начебто захопили село Петропавлівка Куп’янського району.

“Російські джерела неодноразово робили непідтверджені заяви про те, що російські війська просунулися в Петропавлівку або захопили її, зокрема тричі з січня 2026 року”, – констатували в ISW.

Осінтери додали, що російські війська продовжували проводити операції з проникнення та обмежені наступальні дії на Куп’янському напрямку. Відеозапис із геолокацією, опублікований 14 травня, демонструє, як українські війська завдають удару по позиції РФ на заході Курилівки після того, як, за оцінкою ISW, туди проникла група росіян.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Сили оборони звільнили частину Харківської області. 16-й Армійський корпус ЗСУ повідомив, що повернув під контроль село Одрадне на Великобурлуцькому напрямку. Територію навколо також зачистили. Загалом окупантів вигнали з 22 кв. км Дворічанщини.

Читайте також: Нічний терор Харкова продовжився вранці: є “приліт” у центрі, постраждалі

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
16.05.2026, 07:59
Нічний терор Харкова продовжився вранці: є “приліт” у центрі, постраждалі
Нічний терор Харкова продовжився вранці: є “приліт” у центрі, постраждалі
16.05.2026, 07:55
Новини Харкова — головне за 16 травня: з опівночі — шість «прильотів» по місту
Новини Харкова — головне за 16 травня: з опівночі — шість «прильотів» по місту
16.05.2026, 08:13
Якою буде погода в суботу — прогноз по Харкову та області на 16 травня
Якою буде погода в суботу — прогноз по Харкову та області на 16 травня
15.05.2026, 20:22
Сьогодні 16 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 травня 2026: яке свято та день в історії
16.05.2026, 06:00
Контрабанда авто замість допомоги ЗСУ, звільнено Отрадне — підсумки 15 травня
Контрабанда авто замість допомоги ЗСУ, звільнено Отрадне — підсумки 15 травня
15.05.2026, 23:00

Новини за темою:

11.05.2026
ISW: РФ обстрілює північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів
09.05.2026
ЗСУ, ймовірно, знищили всі позиції РФ у центрі Куп’янська – аналіз ISW
03.05.2026
ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку
02.05.2026
ЗС РФ провели операцію з інфільтрації на Харківському напрямку – ISW
30.04.2026
РФ заявила про успіхи на трьох напрямках на Харківщині – ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 07:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 15 травня американський Інститут вивчення війни прокоментував заяви, що війська РФ начебто захопили село Петропавлівка Куп’янського району.".