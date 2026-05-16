У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
У зведенні за 15 травня американський Інститут вивчення війни прокоментував заяви російського військового блогера та ще одного джерела, що війська РФ начебто захопили село Петропавлівка Куп’янського району.
“Російські джерела неодноразово робили непідтверджені заяви про те, що російські війська просунулися в Петропавлівку або захопили її, зокрема тричі з січня 2026 року”, – констатували в ISW.
Осінтери додали, що російські війська продовжували проводити операції з проникнення та обмежені наступальні дії на Куп’янському напрямку. Відеозапис із геолокацією, опублікований 14 травня, демонструє, як українські війська завдають удару по позиції РФ на заході Курилівки після того, як, за оцінкою ISW, туди проникла група росіян.
Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що Сили оборони звільнили частину Харківської області. 16-й Армійський корпус ЗСУ повідомив, що повернув під контроль село Одрадне на Великобурлуцькому напрямку. Територію навколо також зачистили. Загалом окупантів вигнали з 22 кв. км Дворічанщини.
Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2026 в 07:59;