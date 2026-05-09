ЗСУ, ймовірно, знищили всі позиції РФ у центрі Куп’янська – аналіз ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що російські війська вже не утримують позиції в Куп’янську.

«Російський військовий блогер 7 травня повідомив, що група з приблизно 20 російських солдатів, які, як повідомляється, залишалися в оточенні в Куп’янській міській лікарні з грудня 2025 року, вела «свою останню битву» і «утримувала свої позиції до самого кінця» після того, як український авіаудар зруйнував лікарню і вбив більшу частину військовослужбовців. Мається на увазі, що російські війська більше не утримують позиції в центрі Куп’янська», – пишуть аналітики.

ISW, з посиланням на дані речника Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктора Трегубова, зазначає: 21 квітня у Куп’янську залишалися активними приблизно 10 російських позивних.

«Декілька російських джерел повідомили, що станом на 8 травня бої у північно-західній частині Куп’янська продовжуються. Ці повідомлення вказують на те, що українські сили, ймовірно, знищили всі російські позиції, що залишилися в центрі Куп’янська. Однак станом на 8 травня ISW не виявила докладних даних, які дають змогу скоригувати контроль над територією в центральному Куп’янську за межами Центральної районної лікарні. ISW продовжить збирання та перевірку даних», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, 7 травна речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону зазначив, що наразі в районі Куп’янська росіяни діють істерично, щоб хоч якось провести реальність на землі у відповідність до власних побрехеньок.