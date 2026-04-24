Герасимов знову збрехав? ISW про повну окупацію Луганської області

У зведенні 24 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію на фронті у Харківській та Луганській областях.

Зокрема, в ISW нагадали, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов повідомив: РФ нібито контролює Новоєгорівку, Надію та Греківку – населені пункти розташовані на південному сході від Борової. Проте, згідно із заявами 3-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, ці території контролюють СОУ. Отже, повна окупація Луганської області на цей час не підтверджена.

Також аналітики нагадали, що росіяни все ще намагаються тиснути на тил ЗСУ та порушувати логістику між Сумами та Харковом. На це вказують постійні удари по Богодухову, які тривають уже кілька днів.