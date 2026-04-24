Герасимов знову збрехав? ISW про повну окупацію Луганської області

Україна 07:50   24.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У зведенні 24 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію на фронті у Харківській та Луганській областях.

Зокрема, в ISW нагадали, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов повідомив: РФ нібито контролює Новоєгорівку, Надію та Греківку – населені пункти розташовані на південному сході від Борової. Проте, згідно із заявами 3-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, ці території контролюють СОУ. Отже, повна окупація Луганської області на цей час не підтверджена.

Також аналітики нагадали, що росіяни все ще намагаються тиснути на тил ЗСУ та порушувати логістику між Сумами та Харковом. На це вказують постійні удари по Богодухову, які тривають уже кілька днів.

Читайте також: Удари по Богодухову: чи РФ відкриє новий фронт — аналіз ISW

Герасимов знову збрехав? ISW про повну окупацію Луганської області
Герасимов знову збрехав? ISW про повну окупацію Луганської області
24.04.2026, 07:50
Новини Харкова — головне 24 квітня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 24 квітня: як минула ніч
24.04.2026, 07:19
Сьогодні 24 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 квітня 2026: яке свято та день в історії
24.04.2026, 06:00
Які дороги на Харківщині мають відремонтувати до літа
Які дороги на Харківщині мають відремонтувати до літа
23.04.2026, 21:00
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
Півтори тисячі будинків у Харкові залишаться без світла у суботу — адреси
23.04.2026, 17:29
Новий керівник УСБУ та 19 млрд грн на відновлення Харкова — підсумки 23 квітня
Новий керівник УСБУ та 19 млрд грн на відновлення Харкова — підсумки 23 квітня
23.04.2026, 23:00

Новини за темою:

23.04.2026
Удари по Богодухову: чи РФ відкриє новий фронт – аналіз ISW
22.04.2026
ISW: Армія РФ підняла прапор у прикордонні Харківщини та атакує з півночі
13.04.2026
Претензії РФ на Курилівку – в ISW розповіли про мрії окупантів
12.04.2026
ISW заявив про проникнення ЗС РФ до центру Курилівки на Харківщині
11.04.2026
Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW


Якщо вам цікава новина: «Герасимов знову збрехав? ISW про повну окупацію Луганської області», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 24 квітня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію на фронті у Харківській та Луганській областях.".