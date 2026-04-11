Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW

Геолоковані відеозаписи, опубліковані 10 квітня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від села Піщане Куп’янського району Харківщини, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Також опубліковані 10 квітня геолоковані відеозаписи свідчать про те, що українські та російські позиції в полях на схід від Петропавлівки, ймовірно, перемішані.

Російські війська атакували поблизу самого Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного та Курилівки, у напрямку Новоосинового та Ківшарівки, а також Куп’янська-Вузлового 9 та 10 квітня. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували на північ від Куп’янська, однак ISW не дає оцінки цій інформації.

Оператори російських дронів із центру “Рубікон”, за повідомленнями, націлюються на українську логістику на Куп’янському напрямку. Оператори дронів 352-го мотострілецького полку (11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) завдають ударів по українських позиціях на північний схід від Піщаного.



На півночі Харківщини, на Борівському а Великобурлуцькому напрямках, за оцінками аналітиків, військові РФ 10 квітня просування не мали.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 9 квітня аналітики проекту DeepState оновили карту бойових дій, вказавши на просування російських військ поблизу села Піщане Куп’янського району.