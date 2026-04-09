Ворог просунувся на Харківщині – DeepState знову оновив мапу

Фронт 16:44   09.04.2026
Вікторія Яковенко
Вдень 9 квітня аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ на Харківщині.

Згідно з мапою осінтерів, окупанти мають успіхи поблизу Піщаного. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.

РФ продвинулась возле Песчаного
Мапа DeepState

Нагадаємо, напередодні, 8 квітня, у DeepState інформували, що ворог зміг захопити нові землі поблизу Петропавлівки. Цей населений пункт розташований на сході від Куп’янська. А відстань між ними становить приблизно 7-8 кілометрів.

Зазначимо, до цього аналітики проєкту повідомляли про успіхи армії РФ біля Піщаного 2 квітня.

Автор: Вікторія Яковенко
