Deep State повідомляє про просування РФ на Куп’янщині

Україна 07:25   09.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині та показали, які території захопили росіяни. 

За даними аналітиків, ворог зміг захопити нові землі поблизу Петропавлівки. Цей населений пункт розташований на сході від Куп’янська. А відстань між ними становить приблизно 7-8 кілометрів.

Просування росіян на Харківщині

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що російський всюдихідний НРК «Челнок» помітили на Харківському напрямку. Про це написало видання Defence Blog. На полі бою помітили гігантську російську роботизовану систему під назвою «Челнок» – ймовірно, вона підтримує логістичні операції на небезпечних ділянках фронту. У 2024 році росіяни використовували «Челнок» не як логістичний авіаносець, а як частину системи розмінування, призначеної для відкриття безпечних шляхів через мінні поля.

Читайте також: Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відрізку фронту: сидітиме 15 років

Якщо вам цікава новина: «Deep State повідомляє про просування РФ на Куп’янщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині та показали, які території захопили росіяни. ".