Deep State повідомляє про просування РФ на Куп’янщині

У Deep State оновили карти бойових дій на Харківщині та показали, які території захопили росіяни.

За даними аналітиків, ворог зміг захопити нові землі поблизу Петропавлівки. Цей населений пункт розташований на сході від Куп’янська. А відстань між ними становить приблизно 7-8 кілометрів.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що російський всюдихідний НРК «Челнок» помітили на Харківському напрямку. Про це написало видання Defence Blog. На полі бою помітили гігантську російську роботизовану систему під назвою «Челнок» – ймовірно, вона підтримує логістичні операції на небезпечних ділянках фронту. У 2024 році росіяни використовували «Челнок» не як логістичний авіаносець, а як частину системи розмінування, призначеної для відкриття безпечних шляхів через мінні поля.