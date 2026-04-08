Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
36-річний мешканець Ізюма фіксував позиції ЗСУ та надсилав ці дані «куратору» з РФ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Улітку 2025 року чоловік у месенджері Telegram познайомився із представником РФ, що збирав та передавав окупантам відомості про розташування українських військових і техніки.
Після отримання інструкцій ізюмчанин пропонував свої послуги українським захисникам, щоб викликати довіру й отримати доступ до районів їхньої дислокації.
Перебуваючи поруч із військовими, він приховано фотографував і знімав відео місць розташування особового складу та техніки, позначав їх на скриншотах Google-мап і передавав російському куратору.
У вересні 2025 року правоохоронці затримали інформатора. Шевченківський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 19:20;