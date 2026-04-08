Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років

36-річний мешканець Ізюма фіксував позиції ЗСУ та надсилав ці дані «куратору» з РФ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Улітку 2025 року чоловік у месенджері Telegram познайомився із представником РФ, що збирав та передавав окупантам відомості про розташування українських військових і техніки.

Після отримання інструкцій ізюмчанин пропонував свої послуги українським захисникам, щоб викликати довіру й отримати доступ до районів їхньої дислокації.

Перебуваючи поруч із військовими, він приховано фотографував і знімав відео місць розташування особового складу та техніки, позначав їх на скриншотах Google-мап і передавав російському куратору.

У вересні 2025 року правоохоронці затримали інформатора. Шевченківський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.