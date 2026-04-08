Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років

Події 19:20   08.04.2026
Оксана Якушко
36-річний мешканець Ізюма фіксував позиції ЗСУ та надсилав ці дані «куратору» з РФ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Улітку 2025 року чоловік у месенджері Telegram познайомився із представником РФ, що збирав та передавав окупантам відомості про розташування українських військових і техніки.

Після отримання інструкцій ізюмчанин пропонував свої послуги українським захисникам, щоб викликати довіру й отримати доступ до районів їхньої дислокації.

Перебуваючи поруч із військовими, він приховано фотографував і знімав відео місць розташування особового складу та техніки, позначав їх на скриншотах Google-мап і передавав російському куратору.

У вересні 2025 року правоохоронці затримали інформатора. Шевченківський райсуд Харкова визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку

Популярно
Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
08.04.2026, 19:20
Які змії живуть на Харківщині та як розрізняти отруйних і безпечних
Які змії живуть на Харківщині та як розрізняти отруйних і безпечних
08.04.2026, 18:34
Російські БпЛА атакували селище Великий Бурлук на Харківщині
Російські БпЛА атакували селище Великий Бурлук на Харківщині
08.04.2026, 17:43
Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку
Радіус ураження до 50 м: городників під Харковом попередили про небезпеку
08.04.2026, 15:27
Новини Харкова – головне 8 квітня: удари РФ, небезпека для городників
Новини Харкова – головне 8 квітня: удари РФ, небезпека для городників
08.04.2026, 16:49
Росіяни почали скидати на Харківщину “Пряники” – чим вони небезпечні
Росіяни почали скидати на Харківщину “Пряники” – чим вони небезпечні
08.04.2026, 10:35

Новини за темою:

18.09.2025
Воїни ЗСУ могли довіритись агенту РФ на Харківщині – СБУ спрацювала вчасно
11.08.2025
Агентка РФ хотіла, щоб Харків перетворили на «рівне поле» – її судитимуть
28.07.2025
15 років за ґратами отримав шпигун росіян, що працював в Укртелекомі
15.07.2025
Наводив КАБи: різноробочий з Харкова отримав вирок за роботу на ГРУ
23.04.2025
15 років тюрми отримав залізничник: шпигував за СОУ на Харківщині


