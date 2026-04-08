Агент РФ собирал данные о ВСУ на Изюмском отрезке фронта: будет сидеть 15 лет

36-летний житель Изюма фиксировал позиции ВСУ и посылал эти данные «куратору» из РФ, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Летом 2025 года мужчина в мессенджере Telegram познакомился с представителем РФ, собиравшим и передававшим оккупантам сведения о расположении украинских военных и техники.

После получения инструкций изюмчанин предлагал свои услуги украинским защитникам, чтобы внушить доверие и получить доступ к районам их дислокации.

Находясь рядом с военными, он скрыто фотографировал и снимал видео местоположения личного состава и техники, обозначал их на скриншотах Google-карт и передавал российскому куратору.

В сентябре 2025 года правоохиранители задержали информатора. Шевченковский райсуд Харькова признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.