Агент РФ собирал данные о ВСУ на Изюмском отрезке фронта: будет сидеть 15 лет
36-летний житель Изюма фиксировал позиции ВСУ и посылал эти данные «куратору» из РФ, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Летом 2025 года мужчина в мессенджере Telegram познакомился с представителем РФ, собиравшим и передававшим оккупантам сведения о расположении украинских военных и техники.
После получения инструкций изюмчанин предлагал свои услуги украинским защитникам, чтобы внушить доверие и получить доступ к районам их дислокации.
Находясь рядом с военными, он скрыто фотографировал и снимал видео местоположения личного состава и техники, обозначал их на скриншотах Google-карт и передавал российскому куратору.
В сентябре 2025 года правоохиранители задержали информатора. Шевченковский райсуд Харькова признал мужчину виновным в государственной измене и назначил ему наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: агент, ВСУ, информатор, рф, Харьков;
Если вам интересна новость: «Агент РФ собирал данные о ВСУ на Изюмском отрезке фронта: будет сидеть 15 лет»
Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 19:20;