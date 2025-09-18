Воины ВСУ могли довериться агенту РФ на Харьковщине — СБУ сработала вовремя
Правоохранители разоблачили на Харьковщине российского агента, который, по данным следствия, хотел «втереться» в доверие украинских защитников, чтобы скорректировать по ним вражеские удары.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант — 35-летний разнорабочий. Он, отметили правоохранители, пошел на сотрудничество с российскими спецслужбистами.
«Врага больше всего интересовали локации подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, ведущие непрерывные бои на одном из важнейших направлений восточного фронта – Изюмском. Чтобы собрать разведданные, агент пытался «втереться» в доверие к украинским воинам, предлагая им помощь в организации быта», — выяснили в СБУ.
Установлено, что фигурант снимал на фото и видео места значительную концентрацию личного состава и военной техники ВСУ, а также обозначал их на гугл-картах.
Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведактивности и провели комплексные меры по обеспечению позиций украинских войск.
А задержали фигуранта уже на завершающем этапе спецоперации. У него изъяли смартфон с фото- и видеофайлами объектов ВСУ, которые он готовил оправить куратору, добавили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он находится в СИЗО. Если вину докажут, фигуранту грозит пожизненное с конфискацией имущества.
Напомним, масштабную схему хищения благотворительных взносов на ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины, разоблачили правоохранители. По данным СБУ, в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском задержали шестерых возможных участников. Правоохранители установили, что фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой.
