Агент РФ хотела, чтобы Харьков превратили в «ровное поле» — ее будут судить
Поклонница РФ «наводила» удары россиян на подразделение Харьковского горсовета, сообщает областная прокуратура.
В августе 2022 года 45-летняя безработная, находясь в Харькове, зафиксировала место дислокации украинских военных. В дальнейшем женщина направила эту информацию в пророссийский чат в мессенджере Telegram.
В апреле 2024 года женщина помогала готовить новый удар РФ по локации одного из структурных подразделений Харьковского горсовета, где, как она думала, якобы находились военнослужащие ВСУ.
Кроме передачи разведданных, следствие задокументировало, что фигурантка поддерживала «русский мир».
В своих публикациях женщина умаляла вину РФ за разрушение гражданской инфраструктуры Харькова, утверждала, что россияне имеют право «декоммунизировать» город до «состояния равного поля». Женщина также публично сомневалась, что ракеты прилетели из РФ и намекала на их украинское происхождение.
Правоохранители разоблачили харьковчанку по месту ее жительства. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летней женщины по фактам распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, а также изготовление и распространение материалов, оправдывающих вооруженную агрессию РФ против Украины.
Женщина ждет приговора под стражей. Ее будут судить в Новобаварском райсуде Харькова.
11 августа 2025 в 17:47
