Live

Бизнес и местная власть теперь могут подать заявление о возмещении убытков

Общество 19:28   29.04.2026
Оксана Якушко
Международный реестр убытков для Украины расширил перечень категорий, по которым можно подать заявление о вреде, причиненном агрессией РФ, сообщает Харьковский горсовет.

В Реестр теперь могут обращаться представители бизнеса и органы государственной власти, местного самоуправления, громад, государственных учреждений, а также юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Ряд категорий может подать заявления о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, расходов на ремонт или восстановление (в частности – будущее) поврежденной инфраструктуры, указано на сайте Реестра убытков для Украины.

Послать заявление можно через веб-портал «Дія».

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

