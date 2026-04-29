Бизнес и местная власть теперь могут подать заявление о возмещении убытков

Международный реестр убытков для Украины расширил перечень категорий, по которым можно подать заявление о вреде, причиненном агрессией РФ, сообщает Харьковский горсовет.

В Реестр теперь могут обращаться представители бизнеса и органы государственной власти, местного самоуправления, громад, государственных учреждений, а также юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Ряд категорий может подать заявления о возмещении стоимости разрушенного или поврежденного имущества, расходов на ремонт или восстановление (в частности – будущее) поврежденной инфраструктуры, указано на сайте Реестра убытков для Украины.

Послать заявление можно через веб-портал «Дія».