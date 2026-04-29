Новости Харькова — главное за 29 апреля: серия взрывов в городе

Происшествия 01:00   29.04.2026
Елена Нагорная
Фото: Генштаб ВСУ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

01:00

Серия взрывов прогремела в Харькове около полуночи

В Основянском районе в результате «прилета» повреждено остекление гипермаркета, авто и два автобуса. В Немышлянском районе дрон влетел в дерево — повреждено около десяти частных домов и пострадал человек. В Слободском районе вылетели окна в многоквартирных домах рядом с местом «прилета». Информация обновляется по ссылке.

Атака беспилотников на Харьков началась еще вечером. Около 22 часов мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Около 23:20 стало известно, что беспилотник попал по еще одному инфраструктурному объекту — в Основянском районе. Там возник пожар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.

Автор: Елена Нагорная
Еще серия взрывов в Харькове — «прилеты» у домов и гипермаркета, пострадавший
Еще серия взрывов в Харькове — «прилеты» у домов и гипермаркета, пострадавший
29.04.2026, 00:50
В Харькове — «прилеты» БпЛА по объектам инфраструктуры — Терехов
В Харькове — «прилеты» БпЛА по объектам инфраструктуры — Терехов
28.04.2026, 23:49
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
Жители трех районов Харькова останутся без воды в среду
28.04.2026, 19:24
Новости Харькова — главное за 29 апреля: серия взрывов в городе
29.04.2026, 01:00
Погибшие в Чугуеве и взорвавший гранату в Харькове — итоги 28 апреля
28.04.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 28 апреля: жертвы в Чугуеве, кибербуллинг учителей
28.04.2026, 22:15

  Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 01:00;

