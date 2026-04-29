Новини Харкова — головне за 29 квітня: серія вибухів у місті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
01:00
Серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі
В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, автомобіль та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків та постраждала людина. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Інформація оновлюється за посиланням.
Атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері. Близько 22-ї години мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли.
Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 01:00;