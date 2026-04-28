Новини Харкова — головне 28 квітня: як минула ніч, ситуація на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:36

Складніше на півночі – як минула доба на фронті в Харківській області

Протягом минулої доби СОУ відбили 22 атаки росіян. Складніше ситуація була на півночі регіону, зазначили в Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 18 разів біля Вовчанська, Стариці, Тернової, Охрімівки, Бочкового та Колодязного. На Куп’янському – зафіксували чотири бої поблизу Новоосинового, Кіндрашівки, Куп’янська та Ківшарівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6251 дрон-камікадзе та здійснив 2283 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 34 – із реактивних систем залпового вогню”, – пишуть у Генштабі.

07:38

Чотири КАБи вдарили по Золочівщині

28 квітня о 05:45 російська авіація завдала удару чотирма керованими авіабомбами по околиці села Клинова-Новоселівка Золочівської громади – Коваленко

За інформацією начальника Золочівської СВА Віктора Коваленка, попередньо, постраждалих і руйнувань немає.

07:15

Двічі лунала тривога цієї ночі – злітала авіація РФ

Тривога в Харкові та області звучала цієї ночі двічі – з 03:56 до 04:42 та з 05:35 до 05:57. Близько 03:00 українські військові писали про активність російської авіації на північному сході – виникла загроза застосування КАБів. Насамперед загроза виникла для прифронтових областей. Після цього захисники неба ще двічі фіксували зліт авіації РФ.

О 05:42 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували пуски авіабомб на Харківщину. Інформації про вибухи та “прильоти” у Харкові не було.