Новости Харькова — главное 28 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте

Общество 08:36   28.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Сложнее на севере – как прошли сутки на фронте в Харьковской области

В течение минувших суток СОУ отбили 22 атаки россиян. Напряженнее ситуация была на севере региона, отметили в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 18 раз около Волчанска, Старицы, Терновой, Охримовки, Бочкового и Колодезного. На Купянском – зафиксировали четыре боя вблизи Новоосинового, Кондрашовки, Купянска и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и осуществил 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

07:38

Четыре КАБа ударили по Золочевщине

28 апреля в 05:45 российская авиация нанесла удар четырьмя управляемыми авиабомбами по окраине села Клиновая-Новоселовка Золочевской громады – Коваленко

По информации начальника Золочевской ПВА Виктора Коваленко, предварительно пострадавших и разрушений нет.

07:15

Дважды звучала тревога этой ночью – взлетала авиация РФ

Тревога в Харькове и области звучала этой ночью дважды – с 03:56 до 04:42 и с 05:35 до 05:57. Около 03:00 украинские военные писали об активности российской авиации на северо-востоке –  возникла угроза применения КАБов. В первую очередь угроза возникла для прифронтовых областей. После этого защитники неба еще дважды фиксировали взлет авиации РФ.

В 05:42 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали пуски авиабомб на Харьковщину. Информации о взрывах и «прилетах» в Харькове не было.

Читайте также: Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории
28.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 28 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 28 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте
28.04.2026, 08:36
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
В Харькове снова идет снег. Будет ли тепло в мае – предварительный прогноз
27.04.2026, 13:01
Заморозки ночью. Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области
Заморозки ночью. Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области
27.04.2026, 19:58
ФАБ-3000 может упасть на дома в Белгороде – Коваленко
ФАБ-3000 может упасть на дома в Белгороде – Коваленко
27.04.2026, 21:00
Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА
Без пострадавших прошли сутки на Харьковщине, враг выпускал БпЛА
28.04.2026, 08:30

Новости по теме:

27.04.2026
Последствия урагана, армия РФ продвинулась на Купянщине – итоги 27 апреля
27.04.2026
Новости Харькова — главное 27 апреля: обстрелы, устраняют последствия шквала
26.04.2026
Новости Харькова — главное за 26 апреля: последствия шквала, стрельба в метро
24.04.2026
Новости Харькова — главное 24 апреля: скандал на фронте и праздник музыки
23.04.2026
Новый глава УСБУ и 19 млрд грн на восстановление Харькова — итоги 23 апреля


