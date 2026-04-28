Новости Харькова — главное 28 апреля: как прошла ночь, ситуация на фронте

08:36

Сложнее на севере – как прошли сутки на фронте в Харьковской области

В течение минувших суток СОУ отбили 22 атаки россиян. Напряженнее ситуация была на севере региона, отметили в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 18 раз около Волчанска, Старицы, Терновой, Охримовки, Бочкового и Колодезного. На Купянском – зафиксировали четыре боя вблизи Новоосинового, Кондрашовки, Купянска и Ковшаровки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 247 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6251 дрон-камикадзе и осуществил 2283 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 34 из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

07:38

Четыре КАБа ударили по Золочевщине

28 апреля в 05:45 российская авиация нанесла удар четырьмя управляемыми авиабомбами по окраине села Клиновая-Новоселовка Золочевской громады – Коваленко

По информации начальника Золочевской ПВА Виктора Коваленко, предварительно пострадавших и разрушений нет.

07:15

Дважды звучала тревога этой ночью – взлетала авиация РФ

Тревога в Харькове и области звучала этой ночью дважды – с 03:56 до 04:42 и с 05:35 до 05:57. Около 03:00 украинские военные писали об активности российской авиации на северо-востоке – возникла угроза применения КАБов. В первую очередь угроза возникла для прифронтовых областей. После этого защитники неба еще дважды фиксировали взлет авиации РФ.

В 05:42 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали пуски авиабомб на Харьковщину. Информации о взрывах и «прилетах» в Харькове не было.