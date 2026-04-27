Последствия урагана, армия РФ продвинулась на Купянщине – итоги 27 апреля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 27 апреля.

За двое суток карту DeepState на этом направлении меняли дважды. Сначала «покраснел» участок между селом Синьковка и Осколом. Сегодня аналитики сообщили о расширении оккупированной зоны к северу от Синьковки – в сторону Петропавловки. Напомним, Генштаб ВСУ признавал большие сложности с логистикой, которые есть у украинских защитников на левобережье Оскола из-за полностью разрушенных переправ.

Сутки прошли без пострадавших от обстрелов на Харьковщине. Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил: сильный ветер, свирепствовавший накануне в регионе, помешал россиянам обстреливать Харьков и область. Однако ураган принес и немало негативных последствий. Именно из-за непогоды, по данным Синегубова, произошел почти полный блекаут в Харькове и части области. В воскресенье останавливалось метро и наземный электротранспорт. Коллапс был непродолжительным. Однако в регионе из-за оборванных проводов до сих пор без электричества остаются 12 тыс. абонентов. В Харькове тем временем оценивали нанесенный ветром ущерб. Результаты подсчетов объявил мэр Игорь Терехов: свалило 107 деревьев и веток, разорвало 42 провода, повредило почти 200 кровель и 17 автомобилей. Последствия урагана в городе еще устраняют. На фоне чрезвычайных событий в Украине Харьковщина — не в самом плохом состочянии. По данным министра МВД Игоря Клименко, самые большие разрушения – на Днепровщине, Хмельнитчине и Киевщине. Три человека из-за непогоды погибли — в Запорожье, Закарпатье и Черкасской области.

Подобные явления в течение этого месяца фиксировали неоднократно. Одним из главных вопросов последних недель стало: когда потеплеет. И синоптики пока не дают слишком оптимистических прогнозов. Региональный центр гидрометеорологии предварительно спрогнозировал, каким будет май. По данным метеорологов, средняя температура воздуха составит 14,4 градуса тепла. Это ниже климатической нормы, которая составляет для мая почти +16°.

Правоохранители задержали 40-летнего жителя Песочина. Его подозревают в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: в начале февраля он сообщил военнослужащему, который самовольно покинул воинскую часть, что поможет бежать из Украины. Пробираться нужно было в обход пунктов пропуска через государственную границу с Белорусью. Потенциального «клиента» делец заверил, что схема согласована с пограничниками обеих стран. И «приказал» цену услуги – 19 300 долларов. После получения этой суммы подозреваемого задержали. Сейчас он в СИЗО.

