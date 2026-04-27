Наслідки урагану, армія РФ просунулась на Куп’янщині – підсумки 27 квітня
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 27 квітня.
Російська армія просунулася на Куп’янщині
За дві доби мапу DeepState на цьому напрямку змінювали двічі. Спочатку почервоніла ділянка між селом Синьківка та Осколом. Сьогодні аналітики повідомили про розширення окупованої зони на північ від Синьківки – в бік Петропавлівки. Нагадаємо, Генштаб ЗСУ визнавав великі складнощі з логістикою, які є в українських захисників на лівобережжі Осколу через повністю зруйновані переправи.
Буревій відправив Харків у блекаут
Доба минула без постраждалих від обстрілів на Харківщині. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив: сильний вітер, який лютував напередодні в регіоні, завадив росіянам обстрілювати Харків та область. Проте буревій мав і чимало негативних наслідків. Саме через негоду, за даними Синєгубова, стався майже повний блекаут у Харкові та частині області. У неділю зупинялося метро та наземний електротранспорт. Колапс був нетривалим. Проте в регіоні через обірвані дроти досі без електрики залишаються 12 тис. абонентів. У Харкові тим часом оцінювали завдану вітром шкоду. Результати підрахунків оголосив мер Ігор Терехов: повалило 107 дерев і гілок, розірвало 42 дроти, пошкодило майже 200 покрівель і 17 автівок. Наслідки буревію в місті ще усувають. На тлі надзвичайних подій в Україні Харківщина – не в найгіршому стані. За даними міністра МВС Ігоря Клименка, найбільші руйнування – на Дніпровщині, Хмельниччині та Київщині. Троє людей через негоду загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині.
У Харкові знову йшов квітневий сніг
Подібні явища протягом цього місяця фіксували неодноразово. Одним із головних запитань останніх тижнів стало: коли ж потеплішає. І синоптики поки що не дають занадто оптимістичних прогнозів. Регіональний центр із гідрометеорології попередньо передбачив, яким буде травень. За даними метеорологів, середня температура повітря складе 14,4° градуса тепла. Це нижче за кліматичну норму, яка становить для травня майже +16°.
Обіцяв допомогти СЗЧшнику виїхати за кордон через Білорусь
Правоохоронці затримали 40-річного мешканця Пісочина. Його підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: на початку лютого цей чоловік повідомив військовому, який самовільно залишив частину, що може допомогти втекти з України. Пробиратися треба було в обхід пунктів пропуску через державний кордон із Білоруссю. Потенційного «клієнта» ділок запевнив, що схема узгоджена з прикордонниками обох країн. І «загадав» ціну послуги – 19 300 доларів. Після отримання цієї суми підозрюваного затримали. Зараз він у СІЗО.
Якщо вам цікава новина: «Наслідки урагану, армія РФ просунулась на Куп’янщині – підсумки 27 квітня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 23:00;