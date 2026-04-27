Наслідки урагану, армія РФ просунулась на Куп’янщині – підсумки 27 квітня

Оригінально 23:00   27.04.2026
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 27 квітня.

Російська армія просунулася на Куп’янщині

 

За дві доби мапу DeepState на цьому напрямку змінювали двічі. Спочатку почервоніла ділянка між селом Синьківка та Осколом. Сьогодні аналітики повідомили про розширення окупованої зони на північ від Синьківки – в бік Петропавлівки. Нагадаємо, Генштаб ЗСУ визнавав великі складнощі з логістикою, які є в українських захисників на лівобережжі Осколу  через повністю зруйновані переправи.

 

Буревій відправив Харків у блекаут

 

Доба минула без постраждалих від обстрілів на Харківщині. Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив: сильний вітер, який лютував напередодні в регіоні, завадив росіянам обстрілювати Харків та область. Проте буревій мав і чимало негативних наслідків. Саме через негоду, за даними Синєгубова, стався майже повний блекаут у Харкові та частині області. У неділю зупинялося метро та наземний електротранспорт. Колапс був нетривалим. Проте в регіоні через обірвані дроти досі без електрики залишаються 12 тис. абонентів. У Харкові тим часом оцінювали завдану вітром шкоду. Результати підрахунків оголосив мер Ігор Терехов: повалило 107 дерев і гілок, розірвало 42 дроти, пошкодило майже 200 покрівель і 17 автівок. Наслідки буревію в місті ще усувають. На тлі надзвичайних подій в Україні Харківщина – не в найгіршому стані. За даними міністра МВС Ігоря Клименка, найбільші руйнування – на Дніпровщині, Хмельниччині та Київщині. Троє людей через негоду загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині.

 

У Харкові знову йшов квітневий сніг

 

Подібні явища протягом цього місяця фіксували неодноразово. Одним із головних запитань останніх тижнів стало: коли ж потеплішає. І синоптики поки що не дають занадто оптимістичних прогнозів. Регіональний центр із гідрометеорології попередньо передбачив, яким буде травень. За даними метеорологів, середня температура повітря складе 14,4°  градуса тепла. Це нижче за кліматичну норму, яка становить для травня майже +16°.

 

Обіцяв допомогти СЗЧшнику виїхати за кордон через Білорусь

 

Правоохоронці затримали 40-річного мешканця Пісочина. Його підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. У Харківській обласній прокуратурі повідомили: на початку лютого цей чоловік повідомив військовому, який самовільно залишив частину, що може допомогти втекти з України. Пробиратися треба було в обхід пунктів пропуску через державний кордон із Білоруссю. Потенційного «клієнта» ділок запевнив, що схема узгоджена з прикордонниками обох країн. І «загадав» ціну послуги – 19 300 доларів. Після отримання цієї суми підозрюваного затримали. Зараз він у СІЗО.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 27 квітня: 

  1. ФАБ-3000 може впасти на будинки в Бєлгороді – Коваленко
  2. Чемпіоном Європи з шахів став 17-річний Роман Дегтярьов з Харкова
  3. Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)
Наслідки урагану, армія РФ просунулась на Куп’янщині – підсумки 27 квітня
Наслідки урагану, армія РФ просунулась на Куп’янщині – підсумки 27 квітня
27.04.2026, 23:00
ФАБ-3000 може впасти на будинки в Бєлгороді – Коваленко
ФАБ-3000 може впасти на будинки в Бєлгороді – Коваленко
27.04.2026, 21:00
Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області
Заморозки вночі. Прогноз погоди на 28 квітня у Харкові й області
27.04.2026, 19:58
Як правильно носити бандаж на руці: скільки годин на день і яких помилок уникати
Як правильно носити бандаж на руці: скільки годин на день і яких помилок уникати
27.04.2026, 20:32
Біля Куп’янська росіяни поновили штурми 27 квітня – Генштаб ЗСУ
Біля Куп’янська росіяни поновили штурми 27 квітня – Генштаб ЗСУ
27.04.2026, 19:09
У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз
У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз
27.04.2026, 13:01

Новини за темою:

27.04.2026
Новини Харкова — головне за 27 квітня: обстріли, усувають наслідки шквалу
26.04.2026
Новини Харкова — головне за 26 квітня: наслідки шквалу, стрілянина в метро
24.04.2026
Новини Харкова — головне 24 квітня: скандал на фронті та свято музики
23.04.2026
Новий керівник УСБУ та 19 млрд грн на відновлення Харкова — підсумки 23 квітня
22.04.2026
Паніка у Богодухові та ТЦК у Харкові під підозрою — підсумки 22 квітня


  • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 23:00;

