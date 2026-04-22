Паніка у Богодухові та ТЦК у Харкові під підозрою — підсумки 22 квітня

У Богодухові — паніка через удари дронів. ДБР заявило про катування та стрілянину за участю військових ТЦК у Харкові. Російський безпілотник атакував автівку з цивільними під Харковом. Зорепад буде вночі. МГ "Об'єктив" нагадує головні новини 22 квітня.

У Богодухові — паніка через удари дронів

Люди виїжджають із міста, повідомила редакторка місцевого видання «Маяк» Тетяна Лучинська. Богодухів декілька днів перебуває під масованими ударами російських БпЛА. Такого тут не було від самого початку повномасштабного вторгнення. Це визнає і місцева влада, й обласна. Мер Богодухова Володимир Бєлий звернувся до земляків у фейсбуці. Він сказав: ситуація дуже складна вже четверту добу. За цей час зафіксували більш як сотню «прильотів». Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував: «Щодо масового обстрілу Богодухова, така історія вперше». Попри це, і Бєлий, і Синєгубов, і військові запевняють: приводу для паніки немає. Усі джерела спростовують чутки про «наступ на Богодухів задля оточення Сум». Синєгубов заявив: лінія фронту на цьому напрямку стабільна. Накопичення ворожих військ, яке могло б свідчити про підготовку до штурму, не фіксують. Захисники України вже працюють над посиленням захисту неба. Міський голова Богодухова запевняє: полегшення обстановки жителі відчують уже «сьогодні-завтра». Міська рада та комунальні служби на місцях і виконують свою роботу. Бєлий підкреслив: загиблих у місті за час масованих ударів немає. За вчора було 17 постраждалих. У більшості – гостра реакція на стрес. Тим, хто захоче евакуюватися, в цьому допоможуть.

За версією слідства, влаштували їх майор одного з районних терцентрів комплектування та військові підрозділу охорони цього ж центру. Загалом фігурантів справи шестеро. Серед них також співробітники, до повноважень яких входить рекрутинг кандидатів до військових частин. У ДБР заявили: ця група під приводом «оповіщення та призову» увірвалася до приватного домоволодіння. Там провели так званий «обшук». Частина учасників представилася як СБУ. До цивільних, які були на території, застосували фізичну силу. Від них вимагали зізнання в причетності до збуту наркотиків. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, по ньому відкрили вогонь. Далі двох потерпілих вивезли до приміщення ТЦК, де тривалий час утримували та били. Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до десяти років в’язниці.

«Приліт» стався на дорозі з села Черкаські Тишки до Циркунів сьогодні зранку. Загинув чоловік 66 років, ще один, 69-річний, – поранений. Обласна прокуратура повідомила, що він у лікарні.

На цей період припаде пік метеорного потоку Ліриди. Тож у небі буде явище, що аналогічне серпневому зорепаду Персеїди. За годину неозброєним оком можна побачити близько десяти метеорів. Ідеальний час для спостережень – друга половина ночі, до світанку.

