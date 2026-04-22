«Така історія вперше». Яку тактику обрала РФ для обстрілів Богодухова – ХОВА

Ворог почав масовано обстрілювати Богодухів. Для ударів армія РФ використовує різні види дронів, а «прильоти» фіксують майже щогодини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

За слова Синєгубова, за добу регіон атакували близько 80 БпЛА, 50 з них росіяни спрямували саме на Богодухів і прилеглі населені пункти.

«Удари були виключно по цивільній інфраструктурі, приватних будинках, відділеннях банків, АЗС тощо. Тобто ворог обрав цей населений пункт і просто продовжує терор нашого місцевого населення. Зараз ми цю ситуацію проговорювали і з військовими, в тому числі. Зараз продовжуємо вживати заходів для того, щоб протидіяти ось такій навалі, такому масованому обстрілу. Ворог обрав таку тактику, що не залишає хоча б однієї години і наносить постійно удари. І це, звичайно, ускладнює і ліквідацію наслідків, і роботу екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС, наших енергетиків. Тому що енергетика цього населеного пункту і цього району, в тому числі, під постійними ударами. Однак все одно вживаємо заходів і щодо протидії, і щодо відновлення», – зазначив Синєгубов.

Він каже: життя у місті ускладнилось, людям важко вийти навіть на вулицю, бо ворог б’є і по цивільних автомобілях.

Чому армія РФ наразі обстрілює саме цей населений пункт, Синєгубов відповів так:

«Щодо масового обстрілу Богодухова така історія вперше. Далі будемо аналізувати. Лінія фронту по тому напрямку стабільна. Щодо накопичень можливих військових угруповань, які б свідчили про якийсь початок масованого штурму, такої інформації немає. Ситуація під постійним контролем наших ЗСУ», – підкреслив голова ХОВА.

Він також розповів, що наразі вживають різних заходів, щоб протидіяти нальоту ворожих БпЛА.

«І фізичне знищення цих дронів, і протидія з приводу радіоелектронної боротьби тощо. Ми з військовим командуванням, яке тримає оборону всієї області, конкретно цього напрямку, лише вчора проговорювали. Заходи є, обладнання є, зараз робимо все можливе для того, щоби ефективно протидіяти цим викликам», – підсумував Синєгубов.