«Така історія вперше». Яку тактику обрала РФ для обстрілів Богодухова – ХОВА
Ворог почав масовано обстрілювати Богодухів. Для ударів армія РФ використовує різні види дронів, а «прильоти» фіксують майже щогодини, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
За слова Синєгубова, за добу регіон атакували близько 80 БпЛА, 50 з них росіяни спрямували саме на Богодухів і прилеглі населені пункти.
«Удари були виключно по цивільній інфраструктурі, приватних будинках, відділеннях банків, АЗС тощо. Тобто ворог обрав цей населений пункт і просто продовжує терор нашого місцевого населення. Зараз ми цю ситуацію проговорювали і з військовими, в тому числі. Зараз продовжуємо вживати заходів для того, щоб протидіяти ось такій навалі, такому масованому обстрілу. Ворог обрав таку тактику, що не залишає хоча б однієї години і наносить постійно удари. І це, звичайно, ускладнює і ліквідацію наслідків, і роботу екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділів ДСНС, наших енергетиків. Тому що енергетика цього населеного пункту і цього району, в тому числі, під постійними ударами. Однак все одно вживаємо заходів і щодо протидії, і щодо відновлення», – зазначив Синєгубов.
Він каже: життя у місті ускладнилось, людям важко вийти навіть на вулицю, бо ворог б’є і по цивільних автомобілях.
Чому армія РФ наразі обстрілює саме цей населений пункт, Синєгубов відповів так:
«Щодо масового обстрілу Богодухова така історія вперше. Далі будемо аналізувати. Лінія фронту по тому напрямку стабільна. Щодо накопичень можливих військових угруповань, які б свідчили про якийсь початок масованого штурму, такої інформації немає. Ситуація під постійним контролем наших ЗСУ», – підкреслив голова ХОВА.
Він також розповів, що наразі вживають різних заходів, щоб протидіяти нальоту ворожих БпЛА.
«І фізичне знищення цих дронів, і протидія з приводу радіоелектронної боротьби тощо. Ми з військовим командуванням, яке тримає оборону всієї області, конкретно цього напрямку, лише вчора проговорювали. Заходи є, обладнання є, зараз робимо все можливе для того, щоби ефективно протидіяти цим викликам», – підсумував Синєгубов.
Читайте також: Люди в паніці виїжджають із міста: що відбувається на Харківщині (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: Богодухов, обстріли, Олег Синегубов, тактика;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 12:24;