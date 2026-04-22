«Такая история впервые». Какую тактику выбрала РФ для обстрелов Богодухова

Враг начал массированно обстреливать Богодухов. Для ударов армия РФ использует разные виды дронов, а «прилеты» фиксируют почти каждый час, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По словам Синегубова, за сутки регион атаковали около 80 БпЛА, 50 из них россияне направили именно на Богодухов и ближайшие населенные пункты.

«Удары были исключительно по гражданской инфраструктуре, частным домам, отделениям банков, АЗС и т.д. То есть враг выбрал этот населенный пункт и просто продолжает террор нашего местного населения. Сейчас мы эту ситуацию обсуждали и с военными, в том числе. Сейчас продолжаем принимать меры для того, чтобы противодействовать вот такому нашествию, такому массированному обстрелу. Враг выбрал такую ​​тактику, что не оставляет хотя бы один час и наносит постоянно удары. И это, конечно, усложняет и ликвидацию последствий, и работу экстренной скорой помощи, подразделений ГСЧС, наших энергетиков. Потому, что энергетика этого населенного пункта и этого района, в том числе, под постоянными ударами. Однако все равно принимаем меры и по противодействию, и по восстановлению», — отметил Синегубов.

Он говорит: жизнь в городе усложнилась, людям трудно выйти даже на улицу, потому что враг бьет и по гражданским автомобилям.

Почему армия РФ обстреливает именно этот населенный пункт, Синегубов ответил так:

«О массовых обстрелах Богодухова такая история впервые. Дальше будем анализировать. Линия фронта по тому направлению стабильная. Относительно накоплений возможных военных группировок, свидетельствующих о каком-то начале массированного штурма, такой информации нет. Ситуация под постоянным контролем наших ВСУ», — подчеркнул глава ХОВА.

Он также рассказал, что сейчас принимают различные меры, чтобы противодействовать налету вражеских БпЛА.

«И физическое уничтожение этих дронов, и противодействие по поводу радиоэлектронной борьбы. Мы с военным командованием, которое держит оборону всей области, именно на этом направлении, только вчера проговаривали. Меры есть, оборудование есть, сейчас делаем все возможное для того, чтобы эффективно противодействовать этим вызовам», — подытожил Синегубов.