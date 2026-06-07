Пятерых людей спасали из огня в Харькове – детали от ГСЧС

Три пожара из-за «прилетов» бушевали на Харьковщине. Враг бил по Изюмскому, Чугуевскому и Харьковскому районам области, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В частности, в селе Ивановка из-за попадания БпЛА загорелась хвойная подстилка, огонь охватил один гектар.

«В селе Молодова Чугуевского района в результате попадания FPV-дрона горел автомобиль на площади 6 квадратных метров. Пострадал один человек. В Дергачах Харьковского района в результате атаки БпЛА на АЗС горели две наземные емкости с топливом на площади десять квадратных метров. В поселке Золочев Богодуховского района в результате удара FPV-дрона повреждены три легковых автомобиля. Пострадал один человек. Пожара не было», – добавили в ГСЧС.

Кроме того, в Новобаварском районе Харькова в результате бытового пожара загорелись вещи и мебель на площади пять квадратных метров. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти пятерых людей. А в селе Перекоп Богодуховского района пылали вещи на площади. Пострадал один человек – он получил ожоги.