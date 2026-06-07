П’ятьох людей рятували з вогню в Харкові – деталі від ДСНС
Три пожежі через “прильоти” вирували на Харківщині. Ворог бив по Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Зокрема, в селі Іванівка через влучання БпЛА спалахнула хвойна підстилка, вогонь охопив один гектар.
“У селі Молодова Чугуївського району внаслідок влучання FPV-дрона горів автомобіль на площі шість квадратних метрів. Постраждала одна людина. У місті Дергачі Харківського району внаслідок атаки БпЛА на АЗС горіли дві наземні ємності з паливом на площі десять квадратних метрів. У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено три легкові автомобілі. Постраждала одна людина. Пожежі не було“, – додали у ДСНС.
Крім того, у Новобаварському районі Харкова внаслідок побутової пожежі спалахнули речі та меблі на площі п’ять квадратних метрів. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати п’ятьох людей. А в селі Перекіп Богодухівського району палали речі на майдані. Постраждала одна людина – вона отримала опіки.
Читайте також: Вісім боїв на Харківщині: де ЗСУ відбивали атаки ворога
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «П’ятьох людей рятували з вогню в Харкові – деталі від ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 08:24;