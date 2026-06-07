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П’ятьох людей рятували з вогню в Харкові – деталі від ДСНС

Події 08:24   07.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятьох людей рятували з вогню в Харкові – деталі від ДСНС

Три пожежі через “прильоти” вирували на Харківщині. Ворог бив по Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Зокрема, в селі Іванівка через влучання БпЛА спалахнула хвойна підстилка, вогонь охопив один гектар.

У селі Молодова Чугуївського району внаслідок влучання FPV-дрона горів автомобіль на площі шість квадратних метрів. Постраждала одна людина. У місті Дергачі Харківського району внаслідок атаки БпЛА на АЗС горіли дві наземні ємності з паливом на площі десять квадратних метрів. У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено три легкові автомобілі. Постраждала одна людина. Пожежі не було“, – додали у ДСНС.

Крім того, у Новобаварському районі Харкова внаслідок побутової пожежі спалахнули речі та меблі на площі п’ять квадратних метрів. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати п’ятьох людей. А в селі Перекіп Богодухівського району палали речі на майдані. Постраждала одна людина – вона отримала опіки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2026 в 08:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три пожежі через “прильоти” вирували на Харківщині. Ворог бив по Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області, пишуть у ГУ ДСНС".