Враг снова бьет по Богодуховщине: «ситуация напряженная» — Белый

Происшествия 12:06   30.04.2026
Виктория Яковенко
Враг снова бьет по Богодуховщине: «ситуация напряженная» — Белый

Богодуховский городской голова Владимир Белый около 10:00 сообщил, что утром 30 апреля оккупанты снова усилили удары по громаде.

«Прошу каждого из вас: будьте максимально осторожны, находитесь ближе к укрытиям и берегите себя и своих близких. Ситуация напряженная, но контролируемая. Наши службы работают, а главное — мы непоколебимо верим в наших защитников. Каждый ответный выстрел, каждый сбитый дрон — это их сверхтрудная работа ради нашего спокойствия. Держим строй, сохраняем холодный ум и надеемся на лучшее”, – написал Белый.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что ночью 30 апреля враг обстрелял сельскохозяйственное предприятие в селе Губаревка Богодуховского района. В результате атаки БпЛА произошел пожар в гараже площадью 500 м кв.

Погибших и пострадавших нет.

удар по Богодуховщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Богодуховщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Богодуховщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, на прошлой неделе армия РФ усилила террор Богодухова. Там даже началась паника – подробности читайте здесь.

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Богодуховский городской голова Владимир Белый около 10:00 сообщил, что утром 30 апреля оккупанты снова усилили удары по громаде.".