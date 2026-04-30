Враг снова бьет по Богодуховщине: «ситуация напряженная» — Белый

Богодуховский городской голова Владимир Белый около 10:00 сообщил, что утром 30 апреля оккупанты снова усилили удары по громаде.

«Прошу каждого из вас: будьте максимально осторожны, находитесь ближе к укрытиям и берегите себя и своих близких. Ситуация напряженная, но контролируемая. Наши службы работают, а главное — мы непоколебимо верим в наших защитников. Каждый ответный выстрел, каждый сбитый дрон — это их сверхтрудная работа ради нашего спокойствия. Держим строй, сохраняем холодный ум и надеемся на лучшее”, – написал Белый.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что ночью 30 апреля враг обстрелял сельскохозяйственное предприятие в селе Губаревка Богодуховского района. В результате атаки БпЛА произошел пожар в гараже площадью 500 м кв.

Погибших и пострадавших нет.

