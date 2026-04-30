Ворог знову б’є по Богодухівщині: “ситуація напружена” – Бєлий

Події 12:06   30.04.2026
Вікторія Яковенко
Ворог знову б'є по Богодухівщині: "ситуація напружена" – Бєлий

Богодухівський міський голова Володимир Бєлий близько 10:00 повідомив, що вранці 30 квітня окупанти знову посилили удари по громаді.

“Прошу кожного з вас: будьте максимально обережні, перебувайте ближче до укриттів та бережіть себе і своїх близьких. Ситуація напружена, але контрольована. Наші служби працюють, а головне – ми непохитно віримо у наших захисників. Кожен постріл у відповідь, кожен збитий дрон – це їхня надважка робота заради нашого спокою. Тримаємо стрій, зберігаємо холодний розум і сподіваємося на краще”, – написав Бєлий.

У ГУ ДСНС в Харківській області інформують, що вночі 30 квітня ворог обстріляв сільськогосподарське підприємство у селі Губарівка Богодухівського району. Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа в гаражі площею 500 м кв.

Загиблих та постраждалих немає.

удар по Богодуховщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Богодуховщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Богодуховщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, минулого тижня армія РФ посилила терор Богодухова. Там навіть почалася паніка – подробиці читайте тут.

Автор: Вікторія Яковенко
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 12:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Богодухівський міський голова Володимир Бєлий близько 10:00 повідомив, що вранці 30 квітня окупанти знову посилили удари по громаді.".