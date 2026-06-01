Нічні “прильоти” у Богодухові: постраждала жінка, вирувала пожежа
Про наслідки обстрілів у Богодухові поінформували в Харківській облпрокуратурі.
Спочатку росіяни вдарили БпЛА типу “Герань-2” по місту 31 травня близько 22:40. Після “прильоту” спалахнув приватний будинок, постраждала 39-річна жінка – вона отримала гостру реакцію на стрес, уточнили правоохоронці.
Повторний “приліт” був близько 01:10. “Молния” влучила у квартиру на п’ятому поверсі багатоповерхівки. У цьому випадку обійшлося без постраждалих.
“За процесуального керівництва органів прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 10:30;