Ночные «прилеты» в Богодухове: пострадала женщина, бушевал пожар
О последствиях обстрелов в Богодухове проинформировали в Харьковской облпрокуратуре.
Вначале россияне ударили БпЛА типа «Герань-2» по городу 31 мая около 22:40. После «прилета» загорелся частный дом, пострадала 39-летняя женщина – она получила острую реакцию на стресс, уточнили правоохранители.
Повторный «прилет» был около 01:10. «Молния» попала в квартиру на пятом этаже многоэтажки. В этом случае обошлось без пострадавших.
«При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 10:30;