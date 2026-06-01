Ночные «прилеты» в Богодухове: пострадала женщина, бушевал пожар

О последствиях обстрелов в Богодухове проинформировали в Харьковской облпрокуратуре.

Вначале россияне ударили БпЛА типа «Герань-2» по городу 31 мая около 22:40. После «прилета» загорелся частный дом, пострадала 39-летняя женщина – она получила острую реакцию на стресс, уточнили правоохранители.

Повторный «прилет» был около 01:10. «Молния» попала в квартиру на пятом этаже многоэтажки. В этом случае обошлось без пострадавших.

«При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.