Опасная погода надвигается: град и гроза накроют Харьков и область сегодня
Сегодня, 1 июня, в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.
Так днем в регионе ожидаются гроза и и град. Ввиду этого на Харьковщине объявлен первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в понедельник, 1 июня, в Харькове и области будет переменная облачность. Ночью без значительных осадков, местами туман. Днём небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза. В Харькове днем термометры покажут – 17–19, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. По области днем – 15–20. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
- • Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 07:36;