Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня
В понедельник, 1 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без значительных осадков, местами туман. Днём небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры покажут 6–8 градусов тепла, днем – 17–19, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 4–9 градусов с плюсом, днем – 15–20.
Ветер северо-западный, 5–10 м/с.
Как сообщала МГ «Объектив», июнь в Харькове и области будет на полтора градуса теплее климатической нормы. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 21,3 градуса. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет вдоволь — в пределах средних многолетних показателей.
- • Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 20:01;