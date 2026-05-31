Пока еще прохладно, дождь, гроза: погода по Харькову и области на 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без значительных осадков, местами туман. Днём небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 6–8 градусов тепла, днем – 17–19, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 4–9 градусов с плюсом, днем – 15–20.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», июнь в Харькове и области будет на полтора градуса теплее климатической нормы. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 21,3 градуса. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет вдоволь — в пределах средних многолетних показателей.