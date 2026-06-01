Сегодня 1 июня 2026: какой день в истории

1 июня 2025 года армия РФ ударила ракетой по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, погибли 12 защитников. В 2001-м произошло убийство королевской семьи в Непале. В 1958-м Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. В 1943-м немцы сбили пассажирский самолет, в катастрофе погибли 17 человек, в том числе голливудский актер Лесли Говард. В 1938-м в США «родился» Супермен. В этот день 1652-го началась победоносная для войска Хмельницкого битва с поляками под Батогом. Также в этот день в разные годы вышли первый альбом Дэвида Боуи и фильм Пола Верховена «Вспомнить все».

Праздники и памятные даты 1 июня

В мире – Всемирный день родителей.

Также сегодня: День решительности, День хождения босиком, Всемирный день молока, День ношения платья, День рисования,

Всемирный день нарциссического насилия, День подтверждения новогоднего обещания.

1 июня в истории

1 июня 1652 года началось двухдневное сражение под Батогом между союзным войском запорожцев Богдана Хмельницкого и Крымского Ханства против войск Речи Посполитой под командованием Мартина Калиновского. Подробнее.

1 июня 1938 года в США «родился» Супермен. Подробнее.

1 июня 1943 года немцы сбили гражданский пассажирский самолет «Douglas DC-3» над Бискайским заливом. В этой катастрофе погибли 17 человек: 13 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди погибших был актер Лесли Говард, известный как исполнитель роли Эшли Уилкса в оскароносной экранизации «Унесенных ветром». Подробнее.

1 июня 1958 года Шарль де Голль стал премьер-министром Франции. В дальнейшем он возглавит Пятую Республику как президент с почти неограниченными полномочиями и будет руководить Францией до 1969 года. Подробнее.

1 июня 1967 года вышел первый альбом Дэвида Боуи, который так и назывался – «David Bowie». Подробнее.

1 июня 1980 года в США начал работу телеканал CNN – первый круглосуточный информационный канал. Подробнее.

1 июня 1990 года на экраны США вышел фильм Пола Верховена «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Подробнее.

1 июня 2001 года произошло массовое убийство членов королевской семьи в Непале. Трагедию считают одним из самых смертоносных инцидентов с участием королевской семьи в современной истории. А больше всего впечатляет тот факт, что виновником смерти родных официально признали первого наследника престола – принца Дипендру. Подробнее.

1 июня 2025 года российская армия нанесла ракетный удар «Искандером» по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине. Командование Сухопутных войск сообщило, что 12 военных погибли, еще 60 ранены. После этого удара в тот же день в отставку подал командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Он сообщил, что трагедия произошла на 239 полигоне. Большинство пострадавших находились в укрытиях. Драпатый подчеркнул, что чувствует личную ответственность за произошедшее.

«Как командующий я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность всегда на командовании. Конкретно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия. Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно», – написал Драпатый.

Он также добавил, что если из таких трагедий не делать выводов и не признавать свои ошибки, не будет ни развития, ни побед. Покидая должность, Драпатый инициировал проверку всех обстоятельств трагедии, в том числе действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. В настоящее время генерал возглавляет Группировку объединенных сил.

Церковный праздник 1 июня

1 июня — День святого духа.

Также сегодня чтят память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана. Подробнее.

Народные приметы

Если в первый день лета пошел дождь, то июнь наоборот будет засушливым.

Если 1 июня – гроза, то будет хороший урожай орехов и зерна.

Ливень – к пышному цветению цветов.

Град – к богатому урожаю гороха и фасоли.

Что нельзя делать 1 июня

Категорически нельзя работать на земле.

Нельзя убирать, стирать и шить.

Нельзя бегать, чтобы не убежать от своей судьбы.

В этот день нельзя ходить на кладбище.