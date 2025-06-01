Удар по полигону: командующий Сухопутными войсками Драпатый подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый подал в отставку с должности после российского ракетного удара по полигону Сухопутных войск 1 июня, в результате которого погибли 12 военнослужащих и пострадали более 60.

Драпатый сообщил, что трагедия произошла на 239-м полигоне, и он ощущает личную ответственность.

«Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность — всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия. Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно», — написал Драпатый.

Он также добавил, что если из подобных трагедий не делать выводов и не признавать своих ошибок, не будет ни развития, ни побед.

«Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри. 12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться — не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал», — написал Драпатый.

Он также инициировал проверку всех обстоятельств трагедии, в частности действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 12 военнослужащих погибли и более 60 ранены в результате российского ракетного удара по расположению одного из их учебных подразделений.

Напомним, Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». Должность командующего Сухопутными войсками ВСУ он занимал с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState отмечали, что Драпатый имеет очень хорошую репутацию в армии. В январе 2025 года генерал-майор возглавил ОСГВ «Хортица».