Зеленский: об усилении обороны Харьковщины и новом командующем ОГВ «Харьков»
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что оборона приграничья Харьковщины усилена, а также вспомнил новоназначенного командующего ОГВ «Харьков» Михаила Драпатого.
Президент сообщил, что сегодня заслушал доклады главкома и министра обороны о ситуации на горячих направлениях.
«Харьковщина — продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов — мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику. Спасибо нашим воинам, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил», — сказал Зеленский.
О том, что новым командующим ОГВ «Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен бригадный генерал Михаил Драпатый, сообщило РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица».
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: бои, Драпатый, Зеленский, оборона, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что оборона приграничья Харьковщины усилена, а также вспомнил новоназначенного командующего ОГВ «Харьков» Михаила Драпатого.".