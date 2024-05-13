Зеленский: об усилении обороны Харьковщины и новом командующем ОГВ «Харьков»

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что оборона приграничья Харьковщины усилена, а также вспомнил новоназначенного командующего ОГВ «Харьков» Михаила Драпатого.

Президент сообщил, что сегодня заслушал доклады главкома и министра обороны о ситуации на горячих направлениях.

«Харьковщина — продолжаются наши контрударные действия, направление усилено, в частности Волчанск и вообще приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов — мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику. Спасибо нашим воинам, которые четко действуют по приказам, сохраняют позиции, делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. В то же время мы понимаем, как действует враг, и видим замысел на оттягивание наших сил», — сказал Зеленский.

О том, что новым командующим ОГВ «Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен бригадный генерал Михаил Драпатый, сообщило РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица».