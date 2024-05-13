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На фоне наступления РФ: сменили командующего ОГВ «Харьков» — СМИ

Общество 12:51   13.05.2024
Виктория Яковенко
На фоне наступления РФ: сменили командующего ОГВ «Харьков» — СМИ Фото: АрміяInform

Новым командующим ОГВ «Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен бригадный генерал Михаил Драпатый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица».

«Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТГВ) «Харьков», — говорится в сообщении.

В издании отмечается, что Михаил Драпатый — бывший командир 2-го механизированного батальона 72 ОМБр, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения, отбивавшие штурм террористов.

В 2014 году он поступил в Национальный университет обороны Украины. Затем перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе начальника штаба 30 ОМБр. В 2016 году был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, а с 2017 года — командиром бригады непосредственно в зоне АТО.

В апреле 2019 года Драпатому досрочно присвоили очередное воинское звание – полковника. В августе этого же года он передал 58-ю бригаду другому командиру и начал двухлетнюю учебу слушателем Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.

До января 2024 года возглавлял оперативную группировку «Херсон». Известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году.

В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 12:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым командующим ОГВ «Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен бригадный генерал Михаил Драпатый.".