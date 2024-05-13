На тлі наступу РФ: змінили командувача ОУВ «Харків» – ЗМІ

Новим командувачем ОУВ «Харків» замість Юрія Галушкіна призначений бригадний генерал Михайло Драпатий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків», – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначається, що Михайло Драпатий – колишній командир 2-го механізованого батальйону 72 ОМБр, який у травні 2014 увійшов у Маріуполь, щоб посилити підрозділи, які відбивали штурм терористів.

У 2014 році він вступив до Національного університету оборони України. Згодом перевівся на заочну форму навчання й повернувся до зони АТО у статусі начальника штабу 30 ОМБр. В 2016 був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а з 2017 – командиром бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому достроково присвоїди чергове військове звання – полковника. У серпні цього ж року він передав 58-му бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.

До січня 2024 року очолював оперативне угруповання «Херсон». Відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області у 2022 році.

У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.