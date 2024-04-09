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Зеленський на Харківщині радився з військовими та вручив нагороди (відео)

Політика 16:58   09.04.2024
Олена Нагорна
Зеленський на Харківщині радився з військовими та вручив нагороди (відео) Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у ході візиту в Харківську область заслухав доповідь військових.

“Захист регіону, ситуація з ППО та наші можливості знищувати російські ракети й дрони, захист від авіабомб”, – перерахував президент питання, які обговорювалися.

Відео: телеграм-канал Володимира Зеленського

Як повідомляють в Офісі президента, Зеленський ознайомився із ситуацією в зоні відповідальності ОУВ “Харків”. Бригадний генерал Юрій Галушкін доповів голові держави про оперативну обстановку та готовність протидіяти потенційним загрозам з боку РФ.

Президент вручив державні нагороди військовим ЗСУ та Нацгвардії, які відзначились у ході захисту Харківщини та на Бахмутському напрямку. Також нагороди отримали поліцейські та рятувальники, які ліквідовували наслідки ударів по Харкову.

Нагадаємо, під час візиту на Харківщину Зеленський також оглянув фортифікаційні споруди та спускався до траншеї.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський у ході візиту в Харківську область заслухав доповідь військових".