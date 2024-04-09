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Зеленский на Харьковщине совещался с военными и вручил награды (видео)

Общество 16:58   09.04.2024
Елена Нагорная
Зеленский на Харьковщине совещался с военными и вручил награды (видео) Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область заслушал доклад военных.

«Защита региона, ситуация с ПВО и наши возможности уничтожать российские ракеты и дроны, защита от авиабомб», — перечислил президент вопросы, которые обсуждались.

Видео: Telegram-канал Владимира Зеленского

Как сообщают в Офисе президента, Зеленский ознакомился с ситуацией в зоне ответственности ОГВ «Харьков». Бригадный генерал Юрий Галушкин доложил главе государства об оперативной обстановке и готовности противодействовать потенциальным угрозам со стороны РФ.

Президент вручил государственные награды военным ВСУ и Нацгвардии, которые отличились в ходе защиты Харьковщины и на Бахмутском направлении. Также награды получили полицейские и спасатели, ликвидировавшие последствия ударов по Харькову.

Напомним, в ходе визита на Харьковщину Зеленский также осмотрел фортификационные сооружения и спускался в траншею.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 16:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область заслушал доклад военных".