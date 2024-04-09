Зеленский на Харьковщине совещался с военными и вручил награды (видео)
Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область заслушал доклад военных.
«Защита региона, ситуация с ПВО и наши возможности уничтожать российские ракеты и дроны, защита от авиабомб», — перечислил президент вопросы, которые обсуждались.
Видео: Telegram-канал Владимира Зеленского
Как сообщают в Офисе президента, Зеленский ознакомился с ситуацией в зоне ответственности ОГВ «Харьков». Бригадный генерал Юрий Галушкин доложил главе государства об оперативной обстановке и готовности противодействовать потенциальным угрозам со стороны РФ.
Президент вручил государственные награды военным ВСУ и Нацгвардии, которые отличились в ходе защиты Харьковщины и на Бахмутском направлении. Также награды получили полицейские и спасатели, ликвидировавшие последствия ударов по Харькову.
Напомним, в ходе визита на Харьковщину Зеленский также осмотрел фортификационные сооружения и спускался в траншею.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: військові, визит, военные, Зеленский, награды, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский на Харьковщине совещался с военными и вручил награды (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 16:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Харьковскую область заслушал доклад военных".